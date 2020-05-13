Пища для ума: как сохранить молодость мозга

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали простой способ, помогающий замедлить старение мозга.

По словам ученых из Бостонского университета, регулярные физические упражнения могут не только улучшить физическую форму, но и оказать значительное влияние на когнитивное здоровье, замедляя старения мозга и снижая риск развития деменции. Проведенное исследование показало, что люди, которые регулярно уделяют время физической активности – даже такой легкой, как обычная ходьба – в меньшей степени подвержены возникновению слабоумия. Полученные результаты являются хорошей новостью для людей, которые пытаются оставаться в хорошей физической форме, но при этом не гонятся за высокими спортивными достижениями.

Эксперты говорят, что выполнение физических упражнений менее рекомендуемых 150 минут в неделю все равно будет достаточным для получения ощутимой пользы. Ученые установили, что даже 1 час физической активности в неделю благоприятно скажется на здоровье мозга, при этом каждый дополнительный час занятий позволит сделать мозг примерно на год моложе. Таким образом, человек, уделяющий физической активности около трех часов в неделю, со временем может иметь когнитивные функции, соответствующие человеку, который моложе его на три года.

"На самом деле мы только начали раскрывать связь между физической активностью и здоровьем мозга, – говорит исследователь Николь Спартано. – Мы обнаружили, что каждый дополнительный час физической активности, в том числе легкой, был связан с увеличением объема мозга, даже среди людей, не соблюдающих текущие рекомендации по выполнению упражнений".

Существуют различные механизмы, с помощью которых физические упражнения могут поддерживать здоровье мозга, включая улучшение кровотока и улучшение сна. Предыдущие научные работы показали, что люди, которые регулярно занимаются аэробными упражнениями, такими как бег, плавание и езда на велосипеде, имеют больший объем определенных частей мозга. Прежде всего, это касается гиппокампа, который контролирует обучение и эмоции, а также префронтальной коры и медиальной височной коры головного мозга, влияющих на мышление и память. Физические упражнения также улучшают качество сна и снижают стресс, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на психическое здоровье и когнитивные способности.