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Что такое психологический абьюз и как от него "сбежать"

Что такое психологический абьюз и как от него "сбежать"
09:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти признаки явно говорят о том, что рядом с Вами эмоциональный абьюзер и пора немедленно бежать.

Эмоциональное насилие бывает в любых отношениях — супружеских, дружеских, между коллегами. Между матерью и дочерью, начальником и подчиненной. Это одна из самых сложных, "замаскированных" форм абьюза. Настолько изощренная, что жертва не осознает, в какой момент оказалась "изнасилованной". Но самооценка уже разрушена…

"Птичка" в ловушке, а насилие повторяется снова и снова.

Как это остановить, рассказывает Verywellmind.

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Как чувствует себя жертва

Последствия эмоционального насилия столь же серьезны, как и травмы после физического. Психические процессы заметно изменяются: появляется неуверенность в себе, ощущение собственной несостоятельности.

Словесные оскорбления, критика и газлайтинг настолько подрывают самоидентификацию жертвы, что она уже не может адекватно воспринимать себя. Со временем соглашается с обидчиком и становится к себе излишне критичной.

Как только это происходит, жертва оказывается в ловушке абьюзивных отношений. Она думает, никто больше не полюбит ее, такую плохую и никчемную. Кроме того, из-за морального насилия страдает физическое здоровье. Может появиться целый букет болезней: от язв желудка до сердечно-сосудистых проблем.

Итак, что делает абьюзер?

Если человек по отношению к вам делает любые из нижеперечисленных вещей, это психологический абьюз. Вы находитесь в нездоровых отношениях. И не говорите себе: "Это не так уж плохо, у некоторых похуже".

Необоснованно требует внимания. Хочет, чтобы вы отложили в сторону все свои дела и удовлетворяли его потребности.

Стремится всегда проводить время вместе, будто вам не хочется побыть наедине с собой или погулять с подругами. А еще навестить маму, порешать рабочие дела, сходить в салон красоты и так далее.

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Он постоянно недоволен, вне зависимости от ваших стараний. Винит вас во многих своих проблемах.

Критикует, если вы что-либо делаете вопреки его мнению. Вы просто обязаны соответствовать стандартам в голове абьюзера.

Не верит в то, что вы говорите. Требует доказательств. И все равно вы остаетесь "выдумщицей" и "обманщицей".

Обвиняет, что вы "слишком эмоциональная", "неуравновешенная", "спятившая", что вам "пора к психотерапевту".

Придирается к вашему внешнему виду: одежде, прическе, манере говорить.

Унижает вас публично. Играет на ваших страхах, шантажирует. Заставляет чувствовать себя виноватой.

Постоянно дает понять, что вы хуже, чем он. Критикует и высмеивает ваших родственников, друзей, коллег.

Ваши потребности и желания игнорируются, осмеиваются как нелепые. Обвиняет в эгоизме, неоправданных тратах денег, если вы купили что-то для себя.

Просматривает ваши переписки, телефонные звонки, электронную почту, смс-сообщения. Постоянно ревнует и объясняет это своей "большой любовью".

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Как уйти от эмоционального абьюза

Первый шаг — это признать, что вы жертва психологического насилия. Снять "розовые очки", не наделять абьюзера качествами, которых у него нет.

Установите границы. Твердо скажите, что вас больше нельзя обзывать, оскорблять, хамить. Если живете вместе, как можно скорее разъедьтесь.

Сделайте ваше психическое здоровье приоритетом. Не старайтесь угодить человеку, оскорбляющему вас. Сначала дистанцируйтесь и отдохните. Затем позаботьтесь о своих потребностях: погрузитесь в учебу, работу, шоппинг, общение с друзьями.

Хватит обвинять себя. Если вы долго были в унижающих отношениях, теперь сложно поверить, что с вами все в порядке. И действительно, нужно разобраться, почему вы выбрали такого партнера, друга, начальника. Но пока возьмите за правило: вы не "ничтожество", а жертва абьюза.

Не вступайте в контакт с человеком, который систематически "вытирал о вас ноги". Даже если он говорит, что любит и жить без вас не может. Это очередная манипуляция, чтобы продолжать над вами издеваться. Просто примите: вам не под силу изменить абьюзера. Зато вы можете изменить свою жизнь.

Заручитесь поддержкой окружающих — родственников, близких друзей, психологов. Они помогут шире взглянуть на свою жизнь и удержат от общения с абьюзером.

Составьте план на ближайшее время: что конкретно будете делать, чем заниматься, в какую сторону двигаться и развиваться. Заполните свое время максимально, продолжайте консультироваться у психолога — и сможете выйти из модели абьюзивных отношений.

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Эмоции, Отношения, Психология, Абьюз.
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