Чем питаться, чтобы увидеть заветный "минус" на весах (Фото)

Яйца
Отличный источник белка. Яйца вкрутую может быть полезным компонентом сбалансированного завтрака. Они стимулируют выработку энергии, чтобы поддерживать активность, могут похвастаться впечатляющим питательным профилем, дополненным аминокислотами, антиоксидантами и полезными жирами.
Зелень
Листовая зелень — китайская капуста, шпинат, салат, содержат «хорошие» углеводы, ускоряющие обмен веществ, и мало калорий, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы прибавить в весе. Она является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток, инфекции.
Спирулина
Является типом цианобактерий, используется для создания добавок. Это отличный источник растительного белка, который может нарастить мышечную массу и способствовать обмену веществ. В качестве добавки для похудения спирулина обычно добавляется в коктейли до или после тренировки и в свежие фруктовые соки.
Лосось
Богат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности, лосось обладает противовоспалительными свойствами, которые могут предотвращать накопление холестерина и способствовать правильному кровообращению. Жирные кислоты дают сигнал щитовидной железе сжигать больше жира.
Цельнозерновой овес
Цельнозерновая овсянка на завтрак может заставить вас чувствовать себя сытым до обеда. Она содержит пищевые волокна, способствующие насыщению в течение длительных периодов времени, и почти столько же белка, сколько яйцо вкрутую.
Ферментированные продукты
Греческий йогурт, соленые огурцы, кефир, чайный гриб и квашеная капуста, содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. Они способствуют пищеварению и регулируют движение кишечника, снижая риск расстройства желудка и вздутие живота.