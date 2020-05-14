Утром или вечером: когда лучше употребить кефир

Новости шоу бизнеса:Если регулярно пить кефир, процесс похудения пойдет быстрее.

Оказывается, важно время, когда мы пьем кефир. Например, выпивая его утром и вечером, можно избавиться от 1-3 кг в неделю. Конечно, при условии здорового питания в целом.

Если выпиваете кефирчик утром, то улучшаете аппетит в течение дня. Нервная система будет работать как часы, а организм запасется энергией. Еще кефир с утра поможет устранить неприятный запах изо рта.

Если выпьете кисломолочный напиток вечером, то налаживаете пищеварение, помогаете микроэлементам усваиваться. Кефир на ночь утолит чувство голода, поможет выспаться.

Что добавить в кефир, чтобы худеть еще быстрее?

Кефир помогает убрать лишний жир из области живота, а если в него всыпать щепотку корицы – заметите снижение аппетита и улучшение пищеварения. Такой "коктейль" хорош для склонных к перееданию.

В кефир полезно добавлять куркуму, имбирь, щепотку красного острого перца. Это не только притупит голод, но и подарит организму витамины.

Чтобы обогатить кефир клетчаткой, добавляйте в него молотые семена льна, плоды шиповника, сухофрукты. Так сделаете напиток полноценным блюдом.