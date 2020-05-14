Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вторая волна COVID-19: в ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой
Вторая волна COVID-19: в ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри (Видео)

Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов

Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
22:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наступление лета радует нас изобилием вкусных овощей.

Огурцы в рационе питание занимают почетную роль, ведь они обладают многими полезными свойствами. Но, как и любой другой продукт, этот хрустящий овощ имеет свои противопоказания. Медики рассказали, кому не стоит слишком увлекаться огурцами.

Известно, что этот зеленый овощ на 96% состоит из воды, но нельзя его недооценивать, ведь остальные проценты далеко небесполезны. Огурцы богаты на витамины A, C и B (B1, B3 и B6), а также фолиевую кислоту и некоторые минералы: цинк, железо, калий, фосфор, кальций, натрий и магний.

При регулярном употреблении огурцов улучшается работа сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Также эти овощи эффективно выводят лишнюю жидкость из организма, очищая его от токсинов и шлаков. Огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые замедляют процесс старения и препятствуют образованию камней в почках.

Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)

Но есть у этого прекрасного продукта и ряд противопоказаний. Медики не рекомендуют в летний сезон увлекаться этими овощами людям, которые страдают острым и хроническим нефритом (заболеванием почек), обострением почечной недостаточности, язвой желудка, а также пациентам с повышенной кислотностью в желудке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Вред, Огурцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Пошел налево: очевидные признаки мужской измены
04 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
05 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения
Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь