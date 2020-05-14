Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов

Новости шоу бизнеса:Наступление лета радует нас изобилием вкусных овощей.

Огурцы в рационе питание занимают почетную роль, ведь они обладают многими полезными свойствами. Но, как и любой другой продукт, этот хрустящий овощ имеет свои противопоказания. Медики рассказали, кому не стоит слишком увлекаться огурцами.

Известно, что этот зеленый овощ на 96% состоит из воды, но нельзя его недооценивать, ведь остальные проценты далеко небесполезны. Огурцы богаты на витамины A, C и B (B1, B3 и B6), а также фолиевую кислоту и некоторые минералы: цинк, железо, калий, фосфор, кальций, натрий и магний.

При регулярном употреблении огурцов улучшается работа сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Также эти овощи эффективно выводят лишнюю жидкость из организма, очищая его от токсинов и шлаков. Огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые замедляют процесс старения и препятствуют образованию камней в почках.

Но есть у этого прекрасного продукта и ряд противопоказаний. Медики не рекомендуют в летний сезон увлекаться этими овощами людям, которые страдают острым и хроническим нефритом (заболеванием почек), обострением почечной недостаточности, язвой желудка, а также пациентам с повышенной кислотностью в желудке.