Неожиданно: какую пользу несут оливковые листья

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, что оливковые листья могут помогать при диабете.

Оливковые листья могут оказать помощь при диабете. Не исключается, что они смогут обеспечить доступный источник для преодоления метаболического расстройства.

Широко распространено мнение о пользе оливкового масла в качестве части здорового питания. В них имеется много антиоксидантов и полезных жиров.

Как выяснилось, листья оливкового дерева также несут пользу для здоровья. Экстракт из них играет важную роль в вопросе лечения диабета II типа благодаря балансировке уровня сахара в крови.

Данную работу провели турецкие ученые. Они определили наличие в оливковых листьях антимикробных и противовоспалительных свойств. При этом антигипергликемические параметры оказались даже сильнее при заваривании по аналогии с чаем. Исследователи считают, что полифенолы в оливковых листьях способны повысить уровень чувствительности к инсулину и повысить его активность.