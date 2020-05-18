Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Непале зарегистрировали первые смерти от COVID-19
В Непале зарегистрировали первые смерти от COVID-19
Минобороны США раскрыли еще несколько эпизодов с НЛО
Минобороны США раскрыли еще несколько эпизодов с НЛО
Бетис нацелен на трех игроков Барселоны
Бетис нацелен на трех игроков Барселоны
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все

Как правильно питаться весной, чтобы похудеть к лету

Смотрите фото (8)
Как правильно питаться весной, чтобы похудеть к лету
04:29 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Работать над собой всегда хорошо, но никогда это не дается так легко и с таким удовольствием, как весной.

  • 1

    Зелень всех мастей

    Если первые овощи еще дозревают в теплицах, то зелень буйно прорастает из пригретой почвы: листья салата, черемша, петрушка, кинза, шпинат и укроп. В них содержатся витамины из А, С, РР и группы В, а это лучшая подмога ослабленному холодами иммунитету. Происходит разгон пищеварения за счет клетчатки, уходят лишние килограммы.

    Гулять на весеннем солнышке, проводить зарядку на свежем воздухе и наслаждаться пробежками по проснувшемуся лесу поможет сельдерей. Да-да, и стебель, и корень сельдерея содержат необходимые аминокислоты и витамин K, которые укрепляют мышечную ткань и держат ее в тонусе. Без этого любые тренировки даются с трудом.

  • 2

    Первые корнеплоды

    Молодая картошка, как мы уже сказали, тепличная, и с ней нужно подождать. А вот сладкий редис — то, что нужно! Его калорийность — всего 16 ккал на 100 г, он содержит много клетчатки, а потому особенно эффективен в борьбе с лишним весом. Корень петрушки также принесет много пользы и пробудит тело от зимней спячки.

  • 3

    Детоксикация

    Теперь, когда вы знаете, как важна весенняя зелень, самое время ее применить! Любое весеннее оздоровление с целью потери набранных килограммов стоит начать с детокса. Зимой в организме скапливается слишком много токсинов, а потому стоит включить в рацион как можно больше растительной пищи и коктейлей на ее основе.

  • 4

    Смузи

    Ничто так не пробуждает организм, как смузи из шпината. Достаточно пары яблок, пусть и не весенних, и пара стаканов свежих листьев чудесного растения. Шпинат начинает быстро зреть уже с момента таяния первых снегов, а через 15 дней его уже собирают.

    Пшеница с лимонным соком — удачный выбор для тех, кто хочет побороть зимний авитаминоз за считаные дни.

  • 5

    Первая окрошка

    Для этого простого блюда даже не нужно ничего разогревать. В 500 мл нежирного кефира нарежьте 1 огурец, 100 г редиски, 100 г отварного куриного филе и одно вареное яйцо. Посолите по вкусу, добавьте укроп и подавайте с хлебом с отрубями.

  • 6

    Зеленый борщ на обед

    Итак, вам понадобится пол-литра куриного бульона и всего одно отварное яйцо. Для вкуса добавьте обжаренный без масла лук и морковь, а также немного картофеля. Главные роли на себя возьмут щавель и укроп. Этот супердиетический супчик очень сытный, рекомендуем попробовать.

    Большое количество солнечных дней и много энергии идеальны для долгих прогулок на свежем воздухе. Что уж говорить о диете. Организм и сам спешит избавиться от лишнего, нужно только немного ему помочь. 

Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Продукты питания, Питания, Как быстро похудеть, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
03 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
04 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
05 "Вспомни меня": украинка спела с итальянский исполнителем Оливером Альфонсо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Афганистане подписали соглашение о разделе власти
В Афганистане подписали соглашение о разделе власти
На Буковине еще 19 человек заразились коронавирусом
На Буковине еще 19 человек заразились коронавирусом
Пентагон готовится ко второй волне COVID-19
Пентагон готовится ко второй волне COVID-19
США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь