Средства от прыщей: какое средство от прыщей лучше

Новости шоу бизнеса:Внезапно вскочивший прыщ не должен испортить настроение или сорвать планы на вечер.

Крем Класкотерон 1-процентный показал себя безопасным и эффективным средством для лечения прыщей. Такие данные представлены в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Dermatology.

Доктор Аделаида Хеберт из Медицинского центра Университета Техаса в Хьюстоне, и ее коллеги оценили безопасность и эффективность крема Класкотерона 1%, нового местного ингибитора андрогенных рецепторов, в двухфазном третьем клиническом испытании. В общей сложности крем использовался 1,4 тыс. человек. Участники были случайным образом распределены в контрольную группу (с использованием терапевтически неактивного крема) и группу, получавшую лечение.

Исследователи обнаружили, что на 12 неделе успешность лечения кремом составляла 18,4 и 20,3 процента против 9 и 6,5 процента в контрольной группе.

В обеих группах на 12 неделе наблюдалось значительное снижение абсолютных невоспалительных поражений. Точно так же наблюдалось снижение воспалительных поражений по сравнению с исходным уровнем. Преобладающей побочной реакцией были легкие или умеренные покраснения кожи.