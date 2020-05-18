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Правда ли красное вино полезно для здоровья

Правда ли красное вино полезно для здоровья
08:40 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Красное вино может сопровождать роскошный ужин или скрасить унылый вечер после тяжелого дня.

Хотя алкоголь не должен присутствовать в регулярном рационе, есть много доказательств в пользу умеренного потребления красного вина.

Как сообщается, вредное влияние алкоголизма на организм и здоровье не вызывает сомнений, но в научной среде также звучат мнения о пользе выпиваемого иногда бокала вина. Она объясняется действием содержащихся в нем антиоксидантных веществ, об этом информирует портал FoodScience.news.

Наиболее известный винный антиоксидант – ресвератрол. Но он не единственный. Также красное вино содержит проантоцианидины, эпикатехин и катехин: все они обладают способностью снижать окислительный стресс в организме, что может защитить от развития рака, болезней сердца.

"Несколько исследований показали, что употребление красного вина в умеренных количествах снижает риск развития сердечных заболеваний, помогая организму удерживать холестерин ЛПВП, так называемый "хороший" холестерин, улучшающий состояние сосудов и артерий. Также с потреблением красного вина некоторые ученые связывают сокращение риска инсульта у мужчин среднего возраста", — пишет источник.

Существуют и другие факты, свидетельствующие о том, что выпивать иногда бокал вина бывает очень полезно.

Поддержание веса. Согласно данным исследований, люди, пьющие вино в умеренном количестве, реже страдают ожирением.

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Защита от когнитивных нарушений. Поклонники вина, не злоупотребляющие им, отличаются более низкой склонностью к развитию нейродегенеративных расстройств (конкретно болезни Альцгеймера). Флавонолы в вине могут поддерживать здоровье кровеносных сосудов, что, в свою очередь, обеспечивает здоровый кровоток в мозг, поясняют научные специалисты.

Долголетие. Долгосрочные популяционные исследования выявили связь между умеренным потреблением красного вина и увеличением продолжительности жизни. Было обнаружено, что умеренно пьющие люди часто обладают полезными для здоровья привычками, способствующими продлению жизни: например, они придерживаются здорового питания, физически активны.

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Здоровье, Алкоголь, Красное вино, Алкогольные напитки, Советы медиков, Польза красного вина.
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