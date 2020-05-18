Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша

Не только вода: продукты, которые хорошо утоляют жажду

Не только вода: продукты, которые хорошо утоляют жажду
18:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С наступлением тепла мы начинаем все чаще испытывать жажду.

Медики видят решение этой проблемы не только в употреблении жидкости, но и определенных продуктов, что также помогает избежать обезвоженности.

В частности, манго содержит большое количество важных для организма веществ, таких как витамины С и А, железо, магний.

Томаты богаты ликопином, защищающим кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами.

Не хуже с поставленной задачей справляются огурцы, имеющие в своем составе антиоксиданты и в большом количестве воду, растворимые волокна, что служит идеальной пищей в жаркие летние месяцы.

В свою очередь йогурт улучшает пищеварение, повышает иммунитет и обеспечивает здоровую и сияющую кожу. Он оказывает охлаждающее воздействие на организм, поэтому летом его желательно употреблять больше.

В этом же списке капуста, имеющая высокое содержание воды. Единственное условие — избегать её термической обработки, отметили медики.

Легкие способы избавиться от отеков под глазами в домашних условиях

Сельдерей также рекомендовано есть как можно больше, помимо утоления жажды, продукт насыщает тело питательными веществами.

В летний период стоит делать упор на арбузы, а также на другие ягоды, в числе которых малина, клубника, черника, богатые антиоксидантами.

Цитрусовые, такие как лимон, лайм, апельсин, грейпфрут и фрукты укрепляют иммунную систему и поддерживают тело в увлажненном состоянии.

Напомним, благодаря содержанию особых веществ в вишне, ягоды вишни способны снизить болевые ощущения, а при регулярном употреблении – предотвратить мигрени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Жажда, Обезвоженность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
05 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере
Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь