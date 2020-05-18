Не только вода: продукты, которые хорошо утоляют жажду

Новости шоу бизнеса:С наступлением тепла мы начинаем все чаще испытывать жажду.

Медики видят решение этой проблемы не только в употреблении жидкости, но и определенных продуктов, что также помогает избежать обезвоженности.

В частности, манго содержит большое количество важных для организма веществ, таких как витамины С и А, железо, магний.

Томаты богаты ликопином, защищающим кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами.

Не хуже с поставленной задачей справляются огурцы, имеющие в своем составе антиоксиданты и в большом количестве воду, растворимые волокна, что служит идеальной пищей в жаркие летние месяцы.

В свою очередь йогурт улучшает пищеварение, повышает иммунитет и обеспечивает здоровую и сияющую кожу. Он оказывает охлаждающее воздействие на организм, поэтому летом его желательно употреблять больше.

В этом же списке капуста, имеющая высокое содержание воды. Единственное условие — избегать её термической обработки, отметили медики.

Сельдерей также рекомендовано есть как можно больше, помимо утоления жажды, продукт насыщает тело питательными веществами.

В летний период стоит делать упор на арбузы, а также на другие ягоды, в числе которых малина, клубника, черника, богатые антиоксидантами.

Цитрусовые, такие как лимон, лайм, апельсин, грейпфрут и фрукты укрепляют иммунную систему и поддерживают тело в увлажненном состоянии.

Напомним, благодаря содержанию особых веществ в вишне, ягоды вишни способны снизить болевые ощущения, а при регулярном употреблении – предотвратить мигрени.