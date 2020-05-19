Главный принцип здорового питания

Новости шоу бизнеса:Если придерживаться элементарных правил правильного питания, то большинство болезней обойдут вас стороной, а бодрость духа и энергия никогда не иссякнут.

Американские кардиологи провели исследование и пришли к выводу, что сохранить здоровье и предотвратить проблемы с сердцем поможет одно важное правило.

Специалисты уверены, что польза от питания будет неоцененной, когда насыщенные жиры заменить на ненасыщенные.

К примеру, если сливочное масло заменить на растительное, тогда риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой уменьшится на 30%. Также такая замена продуктов поможет людям, у которых повышен уровень холестерина в крови.

Ученые доказали, что такой принцип питания поможет продлить жизнь, ведь отказавшись от насыщенных жиров, люди начнут употреблять меньше фаст-фуда, полуфабрикатов, сладостей, молочных продуктов с высоким процентом жирности. И вместо этого перейдут на более здоровую пищу, а именно: оливковое масло, орехи, рыбу, морепродукты, овес, семена льна и прочее.