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Продукты, которые делают кожу здоровой и сияющей

Продукты, которые делают кожу здоровой и сияющей
14:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Благодаря таким продуктам кожа лица может начать выглядеть более здоровой, сияющей.

Добиться свежей, здоровой и сияющей кожи можно, употребляя в пищу шоколад, орехи и семена.

Как сообщается, самый сильный эффект улучшения состояния кожи дают продукты, насыщенные антиоксидантами – веществами, защищающими клетки от свободных радикалов, которые вызывают их повреждения, тем самым ускоряя старение. 

"Стареющая кожа лишается естественного блеска. Включите эти четыре продукта в свой рацион, – кожа будет выглядеть моложе, свежее", - приводится совет дерматологов в журнале Freundin.

Темный шоколад. Мало кто знает, что он уменьшает потерю влаги в коже. Следствием этого становится улучшение структуры кожи. Рекомендуется употреблять около 30 граммов шоколада, который содержит не менее 70 процентов какао.

Грецкие орехи. За счет высокого содержания омега-3 жирных кислот активизируют синтез коллагена – белка, который улучшает эластичность кожи. Вдобавок их пантотеновая кислота обеспечивает гладкость кожи .

Вместе они сильнее: какие сочетания продуктов более полезные

Вишня. Содержит порядка 17 различных антиоксидантов и действительно задерживает старение кожи. По мнению экспертов, нужно ежедневно съедать горсть вишни – свежей, сушеной или мороженой.

Тыквенные семечки. Их употребление поддерживает постоянный уровень коллагена, улучшают эластичность кожи, стимулирует процессы ее клеточного обновления.

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Здоровье, Продукты питания, Уход за лицом, Полезные продукты питания.
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