Он не вредный: белый шоколад не такой "плохой", как о нем говорят

Новости шоу бизнеса:Отсутствие в белом шоколаде какао-порошка еще не говорит о его вредных качествах.

Темный шоколад считается самым полезным из-за высокого содержания в нем какао. Этот ингредиент содержит теобромин – вещество, которое обладает возбуждающим и психостимулирующим эффектом. Именному поэтому после употребления нескольких кусочков темного шоколада мы чувствуем бодрость, прилив сил, улучшается настроение.

В белом шоколаде какао-порошка нет. Но это не означает, что он вредный. Какао-порошок полностью заменен какао-маслом, которое тоже имеет ряд полезных свойств.

Минусы и плюсы белого шоколада

Какао-масло получают из тех же какао-бобов, что и порошок. Оно обладает противовоспалительным эффектом, нормализует состояние кожи, волос и ногтей. Минусы – высокая калорийность, может вызывать аллергические реакции.

Однако же если сравнивать с темным и молочным шоколадом, в которых содержится сразу два аллергена – и порошок, и масло какао, белый является менее опасным.

Кроме какао-масла в состав качественного белого шоколада входят сухое молоко, сахар и ванилин. Сухое молоко изготавливается из натурального коровьего молока, поэтому сохраняет практически все полезные свойства. Вредным будет считаться только тот сухой продукт, который был получен из некачественного молока с примесями.

Ванилин и сахар могут быть опасными только при чрезмерном употреблении. Поэтому во избежание проблем с сосудами, печенью и лишним весом, врачи рекомендуют употреблять не более 20 граммов белого шоколада в день.

Поскольку в составе белого шоколада отсутствует кофеин, сладость в небольших количествах можно давать детям.

Выбираем качественный продукт

Недобросовестные производители при изготовлении белого шоколада вместо натуральных ингредиентов могут использовать заменители.

В качественном белом шоколаде должно присутствовать не менее 20% масла какао. Если этот показатель ниже или заменен эквивалентом, перед вами действительно вредный продукт.

Второй ингредиент по списку в составе – сухое молоко. Затем идет сахар и ванилин. Могут присутствовать орехи, кусочки фруктов и другие наполнители.

Настоящий белый шоколад при комнатной температуре останется твердым, в то время как обычная сладкая плитка будет подтаивать и становиться резиновой. Во рту качественный шоколад тает, а не "жуется" и прилипает к зубам.

Белый шоколад не настолько популярен, как темный или молочный. Чтобы не напороться на подделку, покупайте шоколад известных брендов.