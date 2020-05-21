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Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Это не шутки: названы осложнения от COVID-19, которые могут остаться на всю жизнь
17:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коронавирус поражает почти все важные органы человеческого организма.

Специалисты утверждают, что часть людей, переболевших коронавирусом, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем. Об этом, в частности, заявил и Джозеф Бреннан, кардиолог из Медицинской школы Йельского университета.

Предполагается, что переболевшие вирусом будут иметь проблемы связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и интеллекта.

Так, серьезным осложнением могут быть последствия после образования рубцов в легких. Рубцовая ткань снижает способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель. Как утверждает Али Гулям Разани Заид, специалист из медицинского факультета Университета Южной Калифорнии, эти изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер.

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Также многие госпитализированные пациенты с COVID-19 страдают от образования тромбов, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным приступам и другим серьезным осложнениям длительного характера. Закупорка сосудов в мозге также может вызвать инсульт, и хотя инсульты чаще случаются у пожилых людей, сегодня также сообщается об инсультах даже среди молодых пациентов.

Еще, по мнению врачей, коронавирус может поражать сердечную мышцу, вызывая ее воспаление. Так как сердце содержит большое количество белка ACE2, который, по мнению ученых, является точкой проникновения коронавируса в клетки организма. По данным отчетов, новый коронавирус может вызвать острый миокардит и сердечную недостаточность.

Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта

У пациентов с ярко выраженными симптомами COVID-19 также зафиксировали серьезное повреждение почек. Когда болезнь протекает в тяжелой форме, нарушается свертываемость крови, что может приводить к появлению небольших сгустков и закупорке кровеносных сосудов. Нарушение работы кровеносных сосудов может также затронуть почки. Кроме того, есть научные доказательства того, что вирус может поражать почки напрямую. Если у заболевших коронавирусом обнаружена пневмония и требуется подключение к аппарату ИВЛ, вирус оказывает серьезное влияние на почки, так как пневмония становится причиной образования большого количества воды вокруг легких. В этом случае врачи выписывают пациенту мочегонные средства, помогающие выводить жидкость из организма, в связи с чем почки работают активнее, чем обычно.

Тем временем нарушения работы сосудов из-за появления сгустков ещё больше усугубляют состояние почек.

Коронавирус также влияет на центральную нервную систему, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья. В одном китайском исследовании говорится, что более трети из 214 госпитализированных имели неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль, нарушение сознания, проблемы со зрением и потерю вкуса и обоняния. Длительными осложнения после заражения коронавирусом могут быть нарушения внимания, концентрации и памяти, а также поражение периферической нервной системы.

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Еще специалисты приписывают к последствиям коронавируса мужское бесплодие. В письме Международному журналу урологии ученый Али Раба пояснил, что яички содержат большое количество рецепторов ACE2, в связи с чем существует теоретическая вероятность их повреждения и последующего бесплодия после заражения коронавирусом. Согласно исследованию, у 81 мужчины, заболевшего коронавирусом, были обнаружены проблемы с уровнем мужских гормонов, что может указывать на снижение фертильности.

Также специалисты отметили временную потерю обоняния и вкуса у больных коронавирусом.

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Здоровье, Заболевание, Осложнение, Коронавирус, Covid-19.
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