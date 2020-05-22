Специи, которые снимают воспаление

Новости шоу бизнеса:Какие природные компоненты помогают устранить воспалительные процессы в организме, и как их использовать?

Добавление ряда специй к вашей еде – верный способ сделать ее более вкусной, но новое исследование Университета штата Пенсильвания утверждает, что это может принести пользу здоровью.

В рандомизированном контролируемом исследовании ученые обнаружили, что когда участники ели еду с высоким содержанием жиров и углеводов с добавлением шести граммов смеси специй, у них отмечались более низкие показатели воспаления по сравнению с употреблением пищи с меньшим количеством специй или без них вообще.

Исследователи использовали смесь базилика, лаврового листа, черного перца, корицы, кориандра, тмина, имбиря, орегано, петрушки, красного перца, розмарина, тимьяна и куркумы для исследования, которое было опубликовано в журнале Nutrition.

Ученые набрали 12 мужчин в возрасте от 40 до 65 лет с избыточным весом или ожирением и, по крайней мере, одним фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. В случайном порядке каждый участник съел три варианта еды с высоким содержанием насыщенных жиров и углеводов в течение трех отдельных дней: без специй, с 2 и 6 граммами специй. Исследователи брали образцы крови до и затем после приема пищи каждый час в течение четырех часов, чтобы измерить маркеры воспаления.

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что количество воспалительных цитокинов уменьшилось после приема пищи, содержащей шесть граммов специй, по сравнению с приемом пищи, содержащим два грамма специй или без них вообще.