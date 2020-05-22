Возвращаемся в офисы: как вести себя на рабочем месте после карантина

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Пятница, 22.05.2020
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21:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для многих выход из режима самоизоляции может стать стрессовым.

Американские эксперты рассказали, как избавиться от негативных эмоций и обезопасить себя и коллег от инфицирования.

Борьба со стрессом

В сложившейся ситуации многие люди испытывают эмоциональное напряжение. Чтобы уменьшить чувство волнения и гнева, эксперты советуют заниматься физической активностью. Регулярные тренировки, такие как йога, не только улучшают настроение, но и укрепляют иммунитет.

Бдительность

Снижение многих ограничений не означает, что угроза заражения отсутствует. Необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности: регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства для очистки поверхностей, избегать рукопожатий.

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Соблюдение дистанции

Эксперты советуют отказаться от проведения конференций, общественных мероприятий, которые предполагают массовое скопление людей. Такие встречи можно перенести в онлайн-формат.

Избегайте прямых контактов с людьми, держитесь на расстоянии 1,5-2 метра.

В здоровом теле - здоровый дух

Около 80% хронических заболеваний можно предотвратить, всего лишь пересмотрев образ жизни. Поэтому сбалансированное питание, регулярный сон, отказ от вредных привычек, физическая активность играют решающее значение в борьбе с вирусом.

COVID-19 и пляж: как совмещать

Забота о коллегах

Регулярно измеряйте температуру тела, следите за самочувствием. При первых признакам недомогания обратитесь к врачу. Так вы обезопасите не только себя, но и коллег.

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Здоровье, Офис, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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