Гениальные советов по использованию меда не по прямому назначению

1 Для лечения перхоти Мед славится противогрибковым действием. Добавьте его в шампунь или регулярно втирайте в кожу головы и навсегда забудьте о "белой пыли" на плечах и неприятном зуде. Как использовать: разведите 1 столовую ложку меда с чайной ложкой воды и втирайте эту смесь в кожу головы в течение 2 минут. Оставьте на 2 часа, затем смойте теплой водой. Повторяйте 1 раз в 2 дня.

2 Для лечения похмелья Намечается крупная вечеринка, а утром вам обязательно нужно быть в форме? Утром после праздника первым делом заварите себе целебный чай с медом и имбирем, который буквально вдохнет в вас жизнь. Фруктоза меда помогает ускорить метаболизм алкоголя, а имбирь успокаивает раздражение органов пищеварения и снимает тошноту. Как использовать: залейте кипятком небольшой кусочек имбиря и дайте ему настояться 10–15 минут. В слегка остывший чай добавьте 1–2 чайных ложки меда и выпейте натощак.

3 Для очищения кожи Домашний медовый скраб — нестареющий секрет красоты, доставшийся нам еще от прабабушек. Абразивные компоненты могут меняться (начиная от молотого кофе и заканчивая содой), однако мед всегда составляет густую, питательную основу большинства рецептов. ТакиеА скрабы замечательно отшелушивают кожу, удаляя омертвевшие клетки и спасая при тусклом цвете лица. Как использовать: смешайте 2 столовые ложки меда с 1 чайной ложкой соды. Слегка сбрызните кожу водой и круговыми движениями нежно протрите скрабом. Тщательно смойте теплой водой.

4 Для заживления шрамов и растяжек Мед поможет заживить и осветлить красные рубцы, оставшиеся на коже. А его противовоспалительные и антибактериальные соединения ускоряют регенерацию кожи, способствуя скорейшему заживлению и рассасыванию рубца. Как использовать: смешайте 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой кокосового или оливкового масла. Нанесите на проблемную зону и круговыми движениями кончиками пальцев помассируйте в течение 1–2 минут. Наложите поверх горячее полотенце и оставьте до остывания. Повторяйте ежедневно.

5 Для лечения акне Надоели непрекращающиеся прыщи? Оставьте эту проблему для меда, ведь его бактерицидные и увлажняющие компоненты идеально подходят для лечения акне. А противовоспалительные соединения успокоят раздражения и снимут покраснение. Как использовать: нанесите мед локально на проблемные места, оставьте на 15–20 минут, затем смойте теплой водой. Также аналогичным образом медом можно смягчать и увлажнять пересушенные участки кожи, возникающие после использования агрессивных средств против акне.

6 Для увлажнения кожи Мед — это замечательное увлажняющее средство, дарованное нам природой. Он усиливает проникновение влаги и воздуха в кожу и сохраняет их в глубоких слоях дермы. Именно это мы ощущаем, когда говорим о том, что наша кожа "напитана влагой". Как использовать: нанесите 1 чайную ложку меда на лицо, оставьте на 15–20 минут, смойте теплой водой. Попробуйте маску с медом и авокадо против морщин: смешайте 1 чайную ложку меда с мякотью половины спелого авокадо, нанесите на кожу лица, оставьте на 15–20 минут, затем смойте.

7 Для смягчения кутикулы Потрескавшаяся, пересохшая кутикула не только неопрятно выглядит, но и представляет опасность для здоровья, увеличивая шанс занести грибковую или бактериальную инфекцию. Натуральный мед богат питательными веществами и ферментами, хорошо увлажняет и смягчает грубую кожу — ваши ногти скажут вам спасибо. Как использовать: смешайте 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой натурального яблочного уксуса и кокосового масла. Втирайте в кутикулу каждый день, оставьте на 10 минут и смойте.

8 Для лечения ожогов Оказывается, по всему миру используют мед в качестве эффективного средства для заживления ожогов. Он не только успокаивает и ускоряет регенерацию тканей, но и оказывает бактерицидный эффект, предотвращая возникновение инфекций. Как использовать: смажьте тонким слоем меда бытовой или солнечный ожог и обновляйте по мере впитывания.

9 Для лечения аллергии Хотя этот способ не до конца изучен, многие люди положительно отзываются о таком способе лечения сезонной аллергии. Считается, что небольшая доза пыльцы, содержащаяся в меде, помогает стимулировать иммунитет, уменьшая аллергическую реакцию. Убедитесь, что вы используете мед, собранный в вашей местности, так как именно в нем будет содержаться пыльца-аллерген. Как использовать: ешьте по 2–3 чайных ложки меда каждый день и внимательно следите за самочувствием.