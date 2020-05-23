Кешью: какую пользу несет в себе этот ценный орех

Новости шоу бизнеса:Этот орех способен помочь при различных недугах.

Орехи давно занимают в системе питания почетное место. Они обладают не только сладким легким вкусом, но и целым рядом полезных свойств. Например, в состав кешью входит практически весь спектр существующих витаминов и ценных минералов, поэтому его необходимо включать в свой рацион.

Польза кешью велика в профилактике кожных заболеваниях, их рекомендуют людям страдающим экземой, псориазом и иными кожными проблемами, возникающими из-за нарушения обмена веществ.

Помимо этого, кешью укрепляют иммунную систему организма. Если употреблять орех умеренно, но регулярно, то возможно нормализовать уровень холестерина в крови. А различные недуги и инфекционные заболевания станут обходить вас стороной.

Орехи кешью обладают: антисептическими, тонизирующими, антибактериальными и антимикробными свойствами. На родине кешью, орехи и их отвар используют при бронхите, астме, а также гриппе и других воспалениях.

Употребление кешью полезно для здоровья сердца и сосудов, при сахарном диабете и при желудочно-кишечных расстройствах и даже при дизентерии.

Еще одним плюсом кешью является их низкая калорийность по сравнению с грецкими орехами или фундуком.