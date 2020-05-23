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Вкусный рецепт от кашля из натуральных продуктов

Вкусный рецепт от кашля из натуральных продуктов
20:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Погода на улице весьма непредсказуема, поэтому вполне можно "подхватить" кашель.

Если болеть вы не намерены, тогда избавиться от этого симптома можно с помощью нескольких вкусных и доступных ингредиентов.

Вам понадобиться банан, мед и молоко. Этот желтый фрукт способен избавить от сухого кашля, стимулировать откашливание мокроты, да еще и зарядить энергией. Мякоть банана богата витаминами B, PP, A и C. В этом фрукте содержится большое количество клетчатки, сахарозы, каротина, ферментов, калия, магния, железа и других полезных минералов. О ценных свойствах меда известно давно, ведь его часто используют, как противовирусное и антибактериальное средство. А молоко обладает смягчающим и и отхаркивающим свойством.

Как приготовить?

Возьмите банан и поломайте его на мелкие кусочки, затем залейте молоком (комнатной температуры) и добавьте ложку меда.

Какие теплые напитки спасают от кашля

Это средство наносит двойной урон инфекции, стимулирует восстановление жизненных сил организма и ускоряет процесс выздоровления.

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Здоровье, Рецепт, Польза, Кашель.
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