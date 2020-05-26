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Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени

Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
08:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Калина богата на витамины и ценные вещества, которые помогают поддерживать здоровье всего организма.

В народной медицине ягоды калины (и ее кора и ветки) занимают почетное место. Этот продукт помогает от многих болезней, потому что обладает уникальными полезными свойствами. 

Если у вас проблемы с печенью, тогда используйте сок калины или отвар из ее ягод. Такой напиток обладает желчегонным эффектом и является анальгетиком, он улучшает состав крови, очищает печень от токсинов, а также помогает убрать камни из мочевого и желчного пузыря.

Если хотите очистить печень, тогда используйте следующий рецепт. Возьмите ягоды калины и отварите их до мягкой консистенции, добавьте немного воды, отожмите и добавьте несколько ложек меда.

Помогает похудеть, улучшает пищеварение и другие полезные свойства манго

Тщательно перемешайте и принимайте по 2 столовые ложки натощак и за час до сна, в теплом виде. Курс лечения – 10 дней. Такое средство полезно для улучшения здоровья и устранения появления нежелательных симптомов.

Помните, что калина помогает при простуде, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии, проблемах с желудком и многих других.

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Здоровье, Ягоды, Калина, Советы медиков, Полезные ягоды для печени.
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