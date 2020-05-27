Пять возможных причин ночной потливости

Новости шоу бизнеса:Выраженная ночная потливость, если она не связана с отоплением комнаты, может быть сигналом опасных нарушений в организме.

Эксперты указали на причины сильного пота ночью, которых нужно остерегаться.

Гипертиреоз. Развивается в связи с нарушением работы щитовидной железы, становящейся чересчур активной (выделяет слишком много гормона тироксина). Щитовидка влияет на все системы организма, и данное отклонение опасно развитием тяжелых осложнений - сбоев сердечного ритма, почечной недостаточности, инфаркта.

Обструктивное апноэ во сне. Помимо ночной потливости наблюдаются громкий храп, чрезмерная усталость в течение дня, внезапное пробуждение ночью с ощущением удушья. Эта причина пота по ночам очень опасна для мозга: остановки дыхания во сне, вызываемые апноэ, способствуют нехватке кислорода и развитию нейродегенеративных процессов, влекущих к развитию деменции, болезни Альцгеймера.

Туберкулез. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка, ночная потливость и озноб, потеря веса, аппетита, а также кашель, который длится три недели или более. Многие ошибочно полагают, что в наши дни заболеть туберкулезом сложно, но это не так - он давно перестал быть болезнью маргинальных элементов и угрожает каждому. Без надлежащего лечения эта болезнь может быть смертельной.

ВИЧ. Через один-два месяца после заражения ВИЧ в течение нескольких недель могут возникать симптомы, напоминающие грипп, - сыпь, боли в мышцах и суставах, горле. Из-за этой лихорадки инфицированные люди могут ощущать постоянную обильную ночную потливость.

Аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит). Для него характерны ноющие, опухшие и жесткие суставы - следствие воспаления. Оно же вызывает лихорадку, которая приводит к ночному потоотделению.

Если воспаление не удается победить несколько месяцев, то начинаются опасные для суставов прогрессирующие деформации.