Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)

Пять возможных причин ночной потливости

Пять возможных причин ночной потливости
22:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Выраженная ночная потливость, если она не связана с отоплением комнаты, может быть сигналом опасных нарушений в организме.

Эксперты указали на причины сильного пота ночью, которых нужно остерегаться.

Гипертиреоз. Развивается в связи с нарушением работы щитовидной железы, становящейся чересчур активной (выделяет слишком много гормона тироксина). Щитовидка влияет на все системы организма, и данное отклонение опасно развитием тяжелых осложнений - сбоев сердечного ритма, почечной недостаточности, инфаркта.

Обструктивное апноэ во сне. Помимо ночной потливости наблюдаются громкий храп, чрезмерная усталость в течение дня, внезапное пробуждение ночью с ощущением удушья. Эта причина пота по ночам очень опасна для мозга: остановки дыхания во сне, вызываемые апноэ, способствуют нехватке кислорода и развитию нейродегенеративных процессов, влекущих к развитию деменции, болезни Альцгеймера.

Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знатьЧитать полностью

Туберкулез. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка, ночная потливость и озноб, потеря веса, аппетита, а также кашель, который длится три недели или более. Многие ошибочно полагают, что в наши дни заболеть туберкулезом сложно, но это не так - он давно перестал быть болезнью маргинальных элементов и угрожает каждому. Без надлежащего лечения эта болезнь может быть смертельной.

ВИЧ. Через один-два месяца после заражения ВИЧ в течение нескольких недель могут возникать симптомы, напоминающие грипп, - сыпь, боли в мышцах и суставах, горле. Из-за этой лихорадки инфицированные люди могут ощущать постоянную обильную ночную потливость.

Аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит). Для него характерны ноющие, опухшие и жесткие суставы - следствие воспаления. Оно же вызывает лихорадку, которая приводит к ночному потоотделению.

Чем мы рискуем, если вовремя не ложимся спать?

Если воспаление не удается победить несколько месяцев, то начинаются опасные для суставов прогрессирующие деформации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сон, Заболевание, Потливость, Ночь, Пот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки
03 В Украине поменяли правила прописки
04 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
05 Улыбки женщин Айну: разгадка древней традиции (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Кризис нелегалов: власти Греции хотят расширить забор на границе с Турцией
Греция хочет расширить забор на границе с Турцией
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь