Продукты которые боятся холодильника

1 Картофель При сильно низких температурах крахмал, который содержится в картофеле, начинает преобразовываться в сахар. В результате картофель начинает пахнуть гнилью и сыростью. Храните картошку в бумажном пакете в темном прохладном ящике. То же самое применимо и к батату.

2 Помидоры Когда помидоры долго лежат в холодильнике, они теряют свой истинный аппетитный аромат. А еще становятся чересчур мягкими.

3 Репчатый лук Лук следует хранить тем же способом, что и картофель. Бумажный пакет и темное прохладное место — идеальный вариант. В холодильнике лук становится слишком мягким и пропитывает своим запахом другие продукты.

4 Болгарский перец Болгарский перец, если вы собираетесь употребить его в пару ближайших дней, можно хранить в бумажном пакете в темном прохладном месте. Туда же кладите перец чили.

5 Тыква Тыква лучше хранится при комнатной температуре. Поэтому даже не думайте отправлять ее в холодильник.

6 Яблоки Яблоки теряют свой сладкий аромат, когда долго находятся в холодильнике. Если хочется похрустеть, оставьте яблоко в холодильнике за полчаса до еды.

7 Чеснок Если хранить чеснок в бумажном пакете в темном прохладном месте, то его аромат продержится несколько недель.

8 Авокадо Если вы разрезали авокадо, то постарайтесь съесть весь фрукт за раз. В процессе хранения половинки теряют свой аромат и вкус.

9 Цитрусовые Цитрусовые также не очень-то нуждаются в холодильнике. Храните их при комнатной температуре, но не слишком близко друг к другу, чтобы плоды не плесневели.

10 Бананы Бананы можно хранить при комнатной температуре, если вы собираетесь разделаться с ними быстро. Когда они начнут темнеть, приготовьте из них банановый хлеб.

11 Ягоды Ягоды в принципе имеют не особо длительный срок хранения. Поэтому не отправляйте их в холодильник. Лучше съесть их сразу после покупки.

12 Дыня В холодильнике дыня становится рыхлой. Поэтому не держите ее там. Чем быстрее вы ее съедите, тем лучше. Уже разрезанную дыню, конечно, нужно поместить в холодильник.

13 Фрукты с косточкой Фрукты с косточкой не нуждаются в холодильнике. Они дозревают при комнатной температуре. Желательно есть их сразу.

14 Хлеб В холодильнике хлеб черствеет быстрее. Если вы хотите, чтобы ломтики оставались свежими дольше, то купите хлебницу.

15 Травы Купили травы? Чем быстрее вы их используете, тем лучше. Холодильник — это не лучший вариант. Поместите зелень в стакан с водой. Тогда она останется сочной.

16 Мед Чтобы мед оставался вкусным, ароматным и тягучим, храните его при комнатной температуре. А также защищайте от прямых солнечных лучей.

17 Растительные масла Масла лучше хранить также при комнатной температуре, но в темном месте. Холодильник — это не лучшее место для них.

18 Кетчуп Даже открытый кетчуп успешно можно хранить при комнатной температуре. Другое дело, если вам нужен именно холодный соус, но это дело вкуса.

19 Джем Джем и варенье также хранятся при комнатной температуре. Выделите для них место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

20 Специи Специи храните в специальных емкостях в кухонных шкафчиках. Это удобно. Низкие температуры им абсолютно не нужны.

21 Кофе Кофе также не нуждается в холодильнике. Храните его в кухонном ящике. Так он прекрасно сохраняет свой аромат и вкус.

22 Орехи и сухофрукты Орешки и сухофрукты также будут прекрасно себя чувствовать при комнатной температуре. Выберите темное прохладное место и храните их там.

23 Кленовый сироп Кленовый сироп относится к категории продуктов, которым хорошо при комнатной температуре. В холодильнике он начнет кристаллизоваться.