Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В оккупированных Крыму и Севастополе уже более 520 случаев коронавируса
В оккупированных Крыму и Севастополе уже более 520 случаев коронавируса
Предоление последствий пандемии: Кабмин утвердил программу с условием дальнейшей доработки
Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото

Продукты которые боятся холодильника

Смотрите фото (24)
Продукты которые боятся холодильника
05:27 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Придя домой с пакетами продуктов, большинство из нас безжалостно отправляют их в холодильник, даже не подозревая о том, что для некоторых видов овощей и фруктов, а также другой пищи это высшая мера наказания.

  • 1

    Картофель

    При сильно низких температурах крахмал, который содержится в картофеле, начинает преобразовываться в сахар. В результате картофель начинает пахнуть гнилью и сыростью. Храните картошку в бумажном пакете в темном прохладном ящике. То же самое применимо и к батату.

  • 2

    Помидоры

    Когда помидоры долго лежат в холодильнике, они теряют свой истинный аппетитный аромат. А еще становятся чересчур мягкими.

  • 3

    Репчатый лук

    Лук следует хранить тем же способом, что и картофель. Бумажный пакет и темное прохладное место — идеальный вариант. В холодильнике лук становится слишком мягким и пропитывает своим запахом другие продукты.

  • 4

    Болгарский перец

    Болгарский перец, если вы собираетесь употребить его в пару ближайших дней, можно хранить в бумажном пакете в темном прохладном месте. Туда же кладите перец чили.

  • 5

    Тыква

    Тыква лучше хранится при комнатной температуре. Поэтому даже не думайте отправлять ее в холодильник.

  • 6

    Яблоки

    Яблоки теряют свой сладкий аромат, когда долго находятся в холодильнике. Если хочется похрустеть, оставьте яблоко в холодильнике за полчаса до еды.

  • 7

    Чеснок

    Если хранить чеснок в бумажном пакете в темном прохладном месте, то его аромат продержится несколько недель.

  • 8

    Авокадо

    Если вы разрезали авокадо, то постарайтесь съесть весь фрукт за раз. В процессе хранения половинки теряют свой аромат и вкус.

  • 9

    Цитрусовые

    Цитрусовые также не очень-то нуждаются в холодильнике. Храните их при комнатной температуре, но не слишком близко друг к другу, чтобы плоды не плесневели.

  • 10

    Бананы

    Бананы можно хранить при комнатной температуре, если вы собираетесь разделаться с ними быстро. Когда они начнут темнеть, приготовьте из них банановый хлеб.

  • 11

    Ягоды

    Ягоды в принципе имеют не особо длительный срок хранения. Поэтому не отправляйте их в холодильник. Лучше съесть их сразу после покупки.

  • 12

    Дыня

    В холодильнике дыня становится рыхлой. Поэтому не держите ее там. Чем быстрее вы ее съедите, тем лучше. Уже разрезанную дыню, конечно, нужно поместить в холодильник.

  • 13

    Фрукты с косточкой

    Фрукты с косточкой не нуждаются в холодильнике. Они дозревают при комнатной температуре. Желательно есть их сразу.

  • 14

    Хлеб

    В холодильнике хлеб черствеет быстрее. Если вы хотите, чтобы ломтики оставались свежими дольше, то купите хлебницу.

  • 15

    Травы

    Купили травы? Чем быстрее вы их используете, тем лучше. Холодильник — это не лучший вариант. Поместите зелень в стакан с водой. Тогда она останется сочной.

  • 16

    Мед

    Чтобы мед оставался вкусным, ароматным и тягучим, храните его при комнатной температуре. А также защищайте от прямых солнечных лучей.

  • 17

    Растительные масла

    Масла лучше хранить также при комнатной температуре, но в темном месте. Холодильник — это не лучшее место для них.

  • 18

    Кетчуп

    Даже открытый кетчуп успешно можно хранить при комнатной температуре. Другое дело, если вам нужен именно холодный соус, но это дело вкуса.

  • 19

    Джем

    Джем и варенье также хранятся при комнатной температуре. Выделите для них место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

  • 20

    Специи

    Специи храните в специальных емкостях в кухонных шкафчиках. Это удобно. Низкие температуры им абсолютно не нужны.

  • 21

    Кофе

    Кофе также не нуждается в холодильнике. Храните его в кухонном ящике. Так он прекрасно сохраняет свой аромат и вкус.

  • 22

    Орехи и сухофрукты

    Орешки и сухофрукты также будут прекрасно себя чувствовать при комнатной температуре. Выберите темное прохладное место и храните их там.

  • 23

    Кленовый сироп

    Кленовый сироп относится к категории продуктов, которым хорошо при комнатной температуре. В холодильнике он начнет кристаллизоваться.

  • 24

    Консервированный тунец

    Консервированный тунец, если вы еще не открыли банку, также можно хранить при комнатной температуре. Это даже лучше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (24)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Шмыгаль: Проблемы обеспеченности медиков, работающих с Covid-19 буду решены
04 Аж руки чешутся: вредно ли хрустеть пальцами
05 В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Продукты которые боятся холодильника
Продукты которые боятся холодильника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь