Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

Кому нельзя есть имбирь и почему?

Кому нельзя есть имбирь и почему?
13:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Но несмотря на всю пользу, этот продукт разрешен для употребления не всем. Кому же стоит отказаться от имбиря?

Имбирь давно используют в народной медицине, как средство от многих заболеваний. Он обладает целым рядом полезных свойств для организма. 

Несмотря на то, что в составе имбиря много витаминов, полезных веществ и аминокислот, поддерживающих работу всего организма, он имеет и свои противопоказания. В первую очередь, от продукта следует отказаться людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что масла и фенолы, которые содержит эта пряность, раздражают слизистую и могут привести к расстройствам пищеварительной системы, в частности язве желудка.

Имбирь рекомендуют употреблять в сезон гриппа, потому что он обладает противовирусным действием и укрепляет иммунитет. Но от него следует отказаться при высокой температуре, кровотечениях и ожогах.

Почему стоит есть авокадо каждый день

Из-за того, что этот корнеплод стимулирует выработку желчи, он противопоказан людям, страдающим проблемами с печенью, а также при острых заболеваниях почек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Имбирь, Польза имбиря, Советы медиков, Кому нельзя имбирь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
05 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко назвал условия возврата к карантину
Кличко назвал условия возврата к карантину
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
Штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода
В Украине резко испортится погода
Кому нельзя есть имбирь и почему?
Кому нельзя есть имбирь и почему?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь