Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан
Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист

Комаровский назвал вид деятельности с наибольшим риском заражения COVID-19

Комаровский назвал вид деятельности с наибольшим риском заражения COVID-19
17:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как наверняка заразиться коронавирусом.

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданный вид деятельности, во время которого вероятность заразиться коронавирусом особенно высока. Вряд ли большинство из нас задумывалось об опасности хорового пения, однако опасность часто скрывается там, где её не ждали.

"Выясняется, что чуть ли не самым опасным видом деятельности в плане вероятности инфицирования оказывается хоровое пение. Когда толпа народа рядом, и все открывают рты и поют", - отметил на своём YouTube-канале Комаровский.

Во время пения неизбежны брызги слюны, так что инфекция легко передаётся от человека к человеку. Тем более что хоровое пение в масках будет выглядеть, по меньшей мере, странно.

Названо самое эффективное средство защиты от вирусов

Известно, что коронавирус передаётся воздушно-капельным либо контактно-бытовым путём. Поэтому заражённому человеку достаточно чихнуть или прикоснуться к какой-либо поверхности или покашлять, чтобы оставить "заразу". Для защиты рекомендуется носить в закрытых помещениях медицинские маски и не трогать лицо, а также чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Пение, Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
05 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко назвал условия возврата к карантину
Кличко назвал условия возврата к карантину
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
Звезда фильма &quot;Заражение&quot; переболела коронавирусом: что известно
Звезда фильма "Заражение" переболела коронавирусом: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь