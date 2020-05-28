Комаровский назвал вид деятельности с наибольшим риском заражения COVID-19

Новости шоу бизнеса:Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как наверняка заразиться коронавирусом.

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданный вид деятельности, во время которого вероятность заразиться коронавирусом особенно высока. Вряд ли большинство из нас задумывалось об опасности хорового пения, однако опасность часто скрывается там, где её не ждали.

"Выясняется, что чуть ли не самым опасным видом деятельности в плане вероятности инфицирования оказывается хоровое пение. Когда толпа народа рядом, и все открывают рты и поют", - отметил на своём YouTube-канале Комаровский.

Во время пения неизбежны брызги слюны, так что инфекция легко передаётся от человека к человеку. Тем более что хоровое пение в масках будет выглядеть, по меньшей мере, странно.

Известно, что коронавирус передаётся воздушно-капельным либо контактно-бытовым путём. Поэтому заражённому человеку достаточно чихнуть или прикоснуться к какой-либо поверхности или покашлять, чтобы оставить "заразу". Для защиты рекомендуется носить в закрытых помещениях медицинские маски и не трогать лицо, а также чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.