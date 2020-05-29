Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Госдолг Украины в апреле сократился до 55,8% ВВП
Госдолг Украины в апреле сократился до 55,8% ВВП
Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
Аваков будет лично контролировать дело о стрельбе в Броварах
Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате
Неделя высокой моды в Париже пройдет в онлайн-формате

Сезон клубники: за что стоит ценить сладкую ягоду

Сезон клубники: за что стоит ценить сладкую ягоду
22:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сейчас - самое время для сочной ягоды.

Клубника - это очень полезный продукт, который содержит много антиоксидантов. В дополнение к витаминам и минералам, она обладает мочегонными, противовоспалительными и очищающими свойствами.

Поскольку в клубнике очень мало калорий, она рекомендуются для похудения, так как контролирует чувство голода и поддерживает метаболические функции. Кроме того, ее активные соединения помогают регулировать уровень сахара в крови.

Предлагаем ознакомиться с главными причинами, почему нужно есть больше клубники.

Много питательных веществ и мало калорий: польза спаржи
Много питательных веществ и мало калорий: польза спаржиЧитать полностью

  • Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Клубника содержит антиоксидант, который уменьшает воспаления тканей, а также снижает уровень холестерина и триглицеридов. Кроме того, она способствует уменьшению риска гипертонии, так как повышает эластичность артерий и предотвращает их закупорку. Даже употребление клубники 2-3 раза в неделю может снизить вероятность сердечных приступов и инсультов.

  • Увлажняет тело

Благодаря высокому содержанию воды (около 92%) клубника является одним из самых увлажняющих продуктов для тела. В жаркие дни она не только освежает организм, но и помогает противодействовать обезвоживанию. Кроме того, это один из лучших вариантов для спортсменов, поскольку в составе клубники есть незаменимые минералы, которые способствуют балансу электролитов в организме.

  • Помогает улучшить настроение

Клубника содержит витамин В1, который помогает бороться с раздражительностью и грустью. Это вещество усваивается нервной системой, стимулируя ее увеличивать выработку гормонов счастья.

Красная смородина: полезные свойства для организма

  • Улучшает здоровье кожи

Благодаря своему питательному составу и высокому содержанию воды, клубника является одним из лучших продуктов, которые поддерживают кожу красивой и здоровой. Ее регулярное употребление способствует выведению токсинов, которые ускоряют процесс старения и уменьшают дисбаланс pH кожи. Также она применяется наружно в виде масок или кремов, которые отшелушивают, отбеливают и придают коже гладкости.

  • Борется с запорами

Клубника содержит значительное количество пищевых волокон, которые в сочетании с водой помогают улучшить работу кишечника. Эти соединения облегчают прохождение еды через желудочно-кишечный тракт, а также способствуют предотвращению воспалений в брюшной полости и уменьшают симптомы, связанные с медленным процессом пищеварения.

  • Служит естественным противовоспалительным средством

Клубника благодаря витамину С, основным минералам и антиоксидантам снижает уровень воспалений. Эти питательные вещества придают ей противовоспалительные, очищающие и мочегонные свойства, которые способствуют выведению отходов для оптимальной работы клеток. Также клубника полезна для устранения мышечных, суставных заболеваний и эффективна в лечении артрита.

Почему стоит есть авокадо каждый день

  • Бережет здоровье глаз

Клубника содержит большое количество пигментов, таких как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить зрение. Эти антиоксиданты вместе с витамином С создают фильтр против солнечных лучей UVA и токсинов. Таким образом, вероятность развития катаракты или дегенерации желтого пятна уменьшается. Витамин С является питательным веществом, которое поддерживает здоровье роговицы и сетчатки.

  • Держит мозг молодым

Флавоноиды, содержащиеся в клубнике, являются отличными союзниками для оптимизации функций мозга, поскольку они подавляют окислительный стресс. Эти вещества связаны со снижением риска ухудшения когнитивных функций у пожилых людей и могут быть ключевыми в профилактике нейродегенеративных расстройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Клубника, Польза, Ягода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты, которые боятся холодильника
05 Не образцовый Джеки Чан: факты, которые вызовут шок и удивление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай допускает военные действия против Тайваня
Китай допускает военные действия против Тайваня
Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
Отчет НБУ: в Украине уже более полмиллиона безработных
Отчет НБУ: в Украине уже более полмиллиона безработных
Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь