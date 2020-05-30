Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая

Вкусная и полезная: почему стоит есть клубнику

Вкусная и полезная: почему стоит есть клубнику
10:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Главные причины, почему нужно есть больше клубники.

Клубника – это очень полезный продукт, который содержит много антиоксидантов. В дополнение к витаминам и минералам, она обладает мочегонными, противовоспалительными и очищающими свойствами.

Поскольку в клубнике очень мало калорий, она рекомендуются для похудения, так как контролирует чувство голода и поддерживает метаболические функции. Кроме того, ее активные соединения помогают регулировать уровень сахара в крови.

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Клубника содержит антиоксидант, который уменьшает воспаления тканей, а также снижает уровень холестерина и триглицеридов. Кроме того, она способствует уменьшению риска гипертонии, так как повышает эластичность артерий и предотвращает их закупорку. Даже употребление клубники 2-3 раза в неделю может снизить вероятность сердечных приступов и инсультов.

Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов
Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктовЧитать полностью

Увлажняет тело

Благодаря высокому содержанию воды (около 92%) клубника является одним из самых увлажняющих продуктов для тела. В жаркие дни она не только освежает организм, но и помогает противодействовать обезвоживанию. Кроме того, это один из лучших вариантов для спортсменов, поскольку в составе клубники есть незаменимые минералы, которые способствуют балансу электролитов в организме.

Помогает улучшить настроение

Клубника содержит витамин В1, который помогает бороться с раздражительностью и грустью.

Это вещество усваивается нервной системой, стимулируя ее увеличивать выработку гормонов счастья.

Улучшает здоровье кожи

Благодаря своему питательному составу и высокому содержанию воды, клубника является одним из лучших продуктов, которые поддерживают кожу красивой и здоровой. Ее регулярное употребление способствует выведению токсинов, которые ускоряют процесс старения и уменьшают дисбаланс pH кожи. Также она применяется наружно в виде масок или кремов, которые отшелушивают, отбеливают и придают коже гладкости.

Борется с запорами

Клубника содержит значительное количество пищевых волокон, которые в сочетании с водой помогают улучшить работу кишечника. Эти соединения облегчают прохождение еды через желудочно-кишечный тракт, а также способствуют предотвращению воспалений в брюшной полости и уменьшают симптомы, связанные с медленным процессом пищеварения.

Служит естественным противовоспалительным средством

Клубника благодаря витамину С, основным минералам и антиоксидантам снижает уровень воспалений. Эти питательные вещества придают ей противовоспалительные, очищающие и мочегонные свойства, которые способствуют выведению отходов для оптимальной работы клеток. Также клубника полезна для устранения мышечных, суставных заболеваний и эффективна в лечении артрита.

Дополнение к правильному питанию: самые полезные специи

Бережет здоровье глаз

Клубника содержит большое количество пигментов, таких как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить зрение. Эти антиоксиданты вместе с витамином С создают фильтр против солнечных лучей UVA и токсинов. Таким образом, вероятность развития катаракты или дегенерации желтого пятна уменьшается. Витамин С является питательным веществом, которое поддерживает здоровье роговицы и сетчатки.

Держит мозг молодым

Флавоноиды, содержащиеся в клубнике, являются отличными союзниками для оптимизации функций мозга, поскольку они подавляют окислительный стресс. Эти вещества связаны со снижением риска ухудшения когнитивных функций у пожилых людей и могут быть ключевыми в профилактике нейродегенеративных расстройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Клубника, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
В Украине стартует новый проект - &quot;Холостячка&quot;
В Украине стартует новый проект - "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь