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"Волшебные" помидоры: полезные свойства овоща

"Волшебные" помидоры: полезные свойства овоща
11:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Борьба с раком, болезнью Паркинсона и Альцгеймера — вот только несколько полезных свойств, которыми обладают обыкновенные томаты.

Диетологи ценят помидоры за низкую калорийность и большое количество ликопина, а кулинары с их помощью усиливают вкусовые качества блюд.

Как выяснили недавно научные эксперименты, полезные свойства томатов, согласно изданию Medical News Today, увеличиваются после термической обработки.

Итак, ниже мы приводим топ-10 малоизвестных полезных свойств помидоров, о которых стоит знать каждому.

1. Высокое содержание ликопина укрепляет кости, а калий защищает мышцы от повреждений, нормализует кровяное давление и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, фолиевая кислота препятствует возникновению инфаркта миокарда и инсульта.

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2. Ликопин препятствует сгущению крови.

3. При регулярном употреблении томатов у человека происходит отличная профилактика неврологических заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

4. Полезные вещества, содержащиеся в томатах, предохраняют клетки головного мозга при употреблении алкоголя, а также защищают печень, ускоряя процесс восстановления ферментов органа.

5. Томаты защищают наши глаза от световых повреждений при работе за компьютером и предотвращают развитие некоторых заболеваний глаз.

6. У людей, бросивших курить, помидоры способствуют восстановлению легких.

7. Мужчины, которые употребляют еженедельно по 10 помидоров, помогают своему организму избежать риска развития предстательной железы.

Много питательных веществ и мало калорий: польза спаржи

8. Кроме этого, благодаря каратиноидам, защищающим кожу от солнечных ожогов, помидоры снижают риск развития рака кожи на 50%.

9. Витамин С в томатах полезен для нормализации выработки коллагена — важного элемента сохранения эластичности кожи.

10. Иммунитет тоже поблагодарит вас за полезные витамины С и Е, повышающие производство лейкоцитов.

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Питание, Здоровье, Продукты, Помидор, Польза.
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