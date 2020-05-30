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Выводит токсины из организма: польза огурцов для организма

Выводит токсины из организма: польза огурцов для организма
15:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Огурец также богат мощными антиоксидантами.

Давно не секрет, что овощи - источник витаминов, микроэлементов и других полезных веществ, которые поддерживают здоровье организма. Каждый из овощей имеет свои полезные свойства. Диетологи советуют обратить особое внимание на огурец, его часто недооценивают, не осознавая, насколько он может быть полезным.

Известно, что этот хрустящий овощ содержит в себе витамины А, С, В, Е, К, а также калий, фосфор, кальций, магний, никотиновую кислоту и тиамин. Они укрепляют иммунную систему, улучшают внешний вид кожи, улучшают свертываемость крови и снижают уровень сахара.

Из-за того, что огурец на 96% состоит из воды, его рекомендуют употреблять в жаркие дни, чтобы избежать обезвоживания организма. Но это не все преимущества этого овоща. Огурец обладает мочегонным действием, поэтому его стоит употреблять при заболеваниях почек и инфекциях мочевыводящих путей. Этот овощ эффективно выводит из организма токсины и улучшает обмен веществ.

"Волшебные" помидоры: полезные свойства овоща

Помимо этого, огурец богат антиоксидантами, которые защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая этим опасные процессы в организме.

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Питание, Здоровье, Витамины, Польза, Огурец.
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