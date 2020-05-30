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Появление синяков может указывать на проблемы со здоровьем

Появление синяков может указывать на проблемы со здоровьем
21:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Беспричинные гематомы нельзя оставлять без внимания.

Синяки, которые появляются из-за ушиба или травмы не должны вызывать беспокойство, потому что они являются естественным жизненным явлением. А вот беспричинные гематомы должны стать тревожным звоночком, потому что могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Когда следует обратиться к врачу?

Немецкие дерматологи утверждают, что такие симптомы нельзя оставлять без внимания, потому что они могут привести к многим заболеваниям. Например, синяки, которые появляются на коже "сами по себе" могут сигнализировать о нарушении циркуляции крови, хрупкости сосудов, развитии варикоза и плохой свертываемости крови. Причиной появления гематом могут быть и проблемы гормонального фона, а также дефицит витаминов и ценных веществ в организме.

Также синяки на коже могут появится в результате длительного приема обезболивающих таблеток или психотропных лекарственные средств, направленных на борьбу с депрессией и тревогой.

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Эксперты говорят, что синяки могут указывать и на лейкемию. Только по размеру они довольно крупные и вместе с ними на коже появляются мелкие высыпания красно-коричневого цвета.

В любом случае, нельзя оставлять эту проблему без внимания. Лучше обратиться к терапевту, сдать анализ крови и выявить причину.

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Здоровье, Кожа, Причины, Синяки, Гематомы.
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