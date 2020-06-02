Длинный безымянный: стало известно, какие мужчины меньше рискуют умереть от COVID-19

Новости шоу бизнеса:Как выяснили ученые, мужчины с длинными безымянными пальцами сталкиваются с меньшим риском смерти от COVID-19.

Представители сильного пола с длинными безымянными пальцами сталкиваются с меньшим риском смерти от коронавируса.

К такому выводу пришли специалисты из университета Суонси, пишет DailyMail.

В основу исследования легли данные более 200 тысяч мужчин из 41 страны. Оказалось, что уровень смертности среди участников был выше на 30% в странах, где у мужчин наблюдались короткие безымянные пальцы.

Эксперты обозначили, что в Малайзии и Сингапуре мужчины, как правило, имеют более длинные безымянные пальцы. А вот в Великобритании, Болгарии и Испании сильному полу следуют внимательнее относиться к здоровью и соблюдать меры предосторожности.

По словам специалистов, длина конечностей зависит от тестостерона. Обладателями длинных безымянных пальцев становятся мужчины, которые во время внутриутробного развития подвергались чрезмерному воздействию этого гормона.

Считается, что тестостерон вырабатывает большое количество соединения ACE2, которое защищает организм от тяжелого течения COVID-19.

"Результаты показывают, что мужчины с длинными безымянными пальцами будут испытывать легкие симптомы и быстрее возвращаться к работе", - отмечают авторы исследования.

Специалисты рассказали, как самостоятельно определить степень риска. Для этого необходимо с точностью до миллиметра измерить указательный и безымянный пальцы. Затем первое значение разделить на второе. Чем меньше соотношение цифр, тем длиннее безымянный палец.

Наименьший показатель был зафиксирован в Малайзии - 0,976, а наибольший в Болгарии - 0,99.