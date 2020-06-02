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Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток

Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
21:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врач-эндокринолог перечислила лучшие чаи для укрепления иммунитета.

Употребление некоторых напитков улучшает иммунитет - в их ряду ромашковый, мятный, имбирный чаи. Особенно полезные на этом пути напитки перечислила врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Среди лучших лучшие напитков для укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса врач выделила ромашковый чай: употреблять напиток специалист советует в количестве одна-четыре чашки ежедневно. Эндокринолог перечислила его преимущества - обладает противовоспалительными свойствами, снимает отеки горла, дыхательных путей, помогает от покраснений, вызываемых бактериальными инфекциями кожи.

Также очень полезны в деле укрепления иммунитета имбирный, мятный чаи. Медик отметила мощные противовоспалительные свойства напитков.

Важно следовать этим правилам: как укрепить свой иммунитет

"Имбирь способствует контролю уровня холестерина, сахара в крови, мятный чай облегчает симптомы раздраженного кишечника, имеет спазмолитический, антимикробный эффекты", - рассказала врач.

Помимо того, в списке лучших значатся зеленый чай и чай из куркумы, которые обеспечивают организм большим количеством антиоксидантов. Янг пояснила, что первый проявляет антивозрастное действие, второй - поддерживают иммунную функцию, предотвращая окислительный стресс.

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Здоровье, Иммунитет, Напиток, Чай.
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