Вредные привычки для головы: что "забирает силу" у волос

1 Перегревание Без укладки волос феном или другими инструментами не обойтись. Однако убедитесь, что ваши приспособления не перегреты. При нагревании, волосы теряют естественную влагу, появляются сухие и поврежденные концы.

2 Сильное стягивание «Дульки» и хвосты-пони, несомненно в тренде. Однако слишком сильное стягивание волос резинкой или заколкой, приводит к ломкости концов и слабости корней.

3 Отказ от кондиционера Не забывайте во время мытья головы использовать кондиционер. Это правило, которого следует следовать, если вы хотите иметь красивые волосы. Его отсутствие приводит к сухости волос. Следствие — ломкость, посеченность.

4 Плохое питание Ваши волосы — это отражение того, что вы едите. Недостаток витаминов и протеинов может сделать ваши волосы тоньше. Никогда не пропускайте завтрак и убедитесь, что вы кушаете пищу, которая питает ваши волосы (например, миндаль или яйца).

5 Использование слишком большого количества химических веществ Чрезмерные химические вещества могут нанести вред вашим волосам. Удостоверьтесь, что вы не увлекаетесь окраской, кератиновым выпрямлением или любым другими процедурами, которые используют химикаты. Это может привести к чрезвычайному повреждению волос и их поломке.

6 Сон на хлопковой наволочке Хлопковые наволочки вызывают трение и приводят к повреждениям волос. Для здоровых волос спите на шелковой наволочке, чтобы ваши волосы не теряли естественную влагу. Вы также можете обернуть свои волосы шелковым или атласным шарфом.