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Обычный аспирин может увеличить риск внутренних кровотечений

Обычный аспирин может увеличить риск внутренних кровотечений
16:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали опасные последствия приема аспирина.

Проанализировав ряд медицинских работ, изучавших побочные эффекты от приема аспирина, ученые констатировали, что использование популярного препарата действительно связано с опасными последствиями в виде внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений.

Как сообщает MedikForum.ru, в публикации British Journal of Clinical Pharmacology, посвященной новому исследованию свойств аспирина, учеными были названы опасные последствия его приема. В общей сложности специалисты Университета Англия Раскин (Великобритания) проанализировали порядка 6 тысяч научных статей и несколько десятков мета-исследований, каждое из которых включало выводы целого ряда публикаций.

Их работа свидетельствует: лекарство способно увеличивать риск внутренних кровотечений.

"Использование аспирина повышает вероятность развития внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений на 34% и 47% соответственно, других типов кровоизлияний – примерно на 62%", - говорится в статье издания.

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В то же время было установлено, что лекарство снижает вероятность инфаркта или сердечной недостаточности примерно на 17%.

По мнению исследователей, аспирин все же можно использовать для профилактики рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Но назначение его приема должно носить индивидуальный характер: врачам следует учитывать возможные риски и пользу при работе с каждым пациентом.

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Питание, Здоровье, Аспирин, Таблетки, Вред, Польза, Посделствие.
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