Будете плохо спать: что нежелательно есть после обеда

Специалисты отметили, что в некоторых сырах содержится аминокислота, которая увеличивает выработку норадреналина. Последний выделяется в стрессовых ситуациях, что в результате мешает спокойному отдыху.
Темный шоколад "перебивает" сон из-за присутствия в нем вместе с аминокислотами кофеина.
Также незадолго до сна не следует есть блюда с капустой, даже если это будет легкий овощной салат. Содержащиеся в крестоцветных (брокколи, обычной и цветной капусте) нерастворимые волокна долго перевариваются и мешают спокойному сну.
Кроме того, не нужно на ужин употреблять блюда с томатным соусом (из-за высокой кислотности продукта) и острую пищу, сообщается в издании Lavanguardia.