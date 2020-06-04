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Будете плохо спать: что нежелательно есть после обеда
16:57 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи из Испании сообщили, что ужин, который включает сырное блюдо, бокал красного вина и темный шоколад на десерт, значительно снижает качество сна.

Специалисты отметили, что в некоторых сырах содержится аминокислота, которая увеличивает выработку норадреналина. Последний выделяется в стрессовых ситуациях, что в результате мешает спокойному отдыху.

Темный шоколад "перебивает" сон из-за присутствия в нем вместе с аминокислотами кофеина.

Также незадолго до сна не следует есть блюда с капустой, даже если это будет легкий овощной салат. Содержащиеся в крестоцветных (брокколи, обычной и цветной капусте) нерастворимые волокна долго перевариваются и мешают спокойному сну.

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Кроме того, не нужно на ужин употреблять блюда с томатным соусом (из-за высокой кислотности продукта) и острую пищу, сообщается в издании Lavanguardia.

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Питание, Здоровье, Продукты.
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