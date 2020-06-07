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Как быстро прийти в форму после карантина: продукты, которые чистят желудок

Смотрите фото (6)
Как быстро прийти в форму после карантина: продукты, которые чистят желудок
04:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые из этих продуктов питания обладают богатым витаминным составом, а поэтому очень полезны для желудка. Так, что стоит включить в рацион?

  • 1

    Бананы

    В этом вкусном фрукте содержится калий, кальций, витамин С, пектины и другие полезные вещества. К примеру, клетчатка, входящая в состав банана, обволакивает слизистые стенки желудка, принося облегчение людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. Также банан сохраняет нормальную микрофлору кишечника. Мякоть этого фрукта - прекрасный сорбент, который очищает организм от вредных веществ.

  • 2

    Молотый кофе натощак

    Хорошо прочищает желудок крепкий черный кофе. Секрет в том, что кофеин способен запустить наш желудок куда быстрее, чем что-либо из продуктов питания.

  • 3

    Красная свекла

    В составе этого овоща есть клетчатка, витамин С и В1, а также полезные кислоты, которые обезвреживают вредные бактерии в кишечнике. Красная свекла улучшает работу пищеварения и помогает печени эффективнее избавляться от токсинов.

  • 4

    Яблоки

    Этот фрукт также богат на клетчатку, которая связывает шлаки и токсины в организме. Яблоки восстанавливают главные функции желудочно-кишечного тракта и улучшают перистальтику кишечника.

  • 5

    Авокадо

    Диетологи давно доказали пользу авокадо. Они советуют отдать предпочтение тосту с авокадо по утрам, чтобы получить необходимую норму калия и не волноваться за полноценную работу ЖКТ.

Эти пагубные привычки увеличивают количество микробов в пище

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Здоровье, Диета, Продукты, Польза.
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