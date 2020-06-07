Как быстро прийти в форму после карантина: продукты, которые чистят желудок

1 Бананы В этом вкусном фрукте содержится калий, кальций, витамин С, пектины и другие полезные вещества. К примеру, клетчатка, входящая в состав банана, обволакивает слизистые стенки желудка, принося облегчение людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. Также банан сохраняет нормальную микрофлору кишечника. Мякоть этого фрукта - прекрасный сорбент, который очищает организм от вредных веществ.

2 Молотый кофе натощак Хорошо прочищает желудок крепкий черный кофе. Секрет в том, что кофеин способен запустить наш желудок куда быстрее, чем что-либо из продуктов питания.

3 Красная свекла В составе этого овоща есть клетчатка, витамин С и В1, а также полезные кислоты, которые обезвреживают вредные бактерии в кишечнике. Красная свекла улучшает работу пищеварения и помогает печени эффективнее избавляться от токсинов.

4 Яблоки Этот фрукт также богат на клетчатку, которая связывает шлаки и токсины в организме. Яблоки восстанавливают главные функции желудочно-кишечного тракта и улучшают перистальтику кишечника.