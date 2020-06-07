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Забудьте об офтальмологе: продукты, которые помогут восстановить зрение

Забудьте об офтальмологе: продукты, которые помогут восстановить зрение
02:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:80 процентов всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить, и иногда достаточно просто включить в свой рацион правильные продукты.

  • 1

    КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ В СЫРОМ ВИДЕ

    В сладком перце содержится огромное количество витамина С. А также полезные для глаз и сосудов витамины А и Е. Ученые предполагают, что регулярное употребление красного перца снижает риск развития катаракты, но предупреждают, что под воздействием температуры витамин С разрушается. Поэтому ешьте перец сырым!

  • 2

    СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНУХА И ОРЕХИ

    В одной горсти семян подсолнуха или миндаля содержится половина дневной нормы витамина Е. А он в сочетании с другими питательными веществами способен замедлять развитие возрастной макулодистрофии – заболевания, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Кроме того, витамин Е предотвращает катаракту. Вам еще нужны поводы есть семечки? И про лесные орехи, арахис и арахисовое масло тоже не забудьте - они также богаты витамином Е.

  • 3

    ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ

    Капуста кале, шпинат и прочие темно-зеленые листовые овощи – богатый источник витаминов С и Е. В них также содержатся каротиноиды – лютеин и зеаксантин. Эти растительные формы витамина А снижают риск развития болезней глаз, таких как катаракта и макулодистрофия.

  • 4

    ЛОСОСЬ

    Для здоровья сетчатки глаза необходимы два типа жирных кислот омега-3 – ДГК и ЭПК. Оба типа содержатся в жирных сортах рыбы, таких как лосось, тунец и форель. Омега-3 жирные кислоты защищают ваши глаза от макулодистрофии и глаукомы, а недостаток этих веществ вызывает синдром «сухого глаза».

  • 5

    СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ

    Оранжевые овощи и фрукты, такие как сладкий картофель, морковь, канталупа, манго и абрикосы, содержат много бета-каротина – разновидности витамина А, благодаря которому наши глаза способны приспосабливаться к темноте. Кроме того, в одном сладком картофеле содержится половина дневной нормы витамина С и немного витамина Е.

  • 6

    НЕЖИРНОЕ МЯСО И ПТИЦА

    Цинк переносит витамин А из печени в сетчатку глаза, где он используется для выработки защитного пигмента меланина. Больше всего цинка содержится в устрицах. Но достаточно его и в говядине, свинине и курином мясе.

  • 7

    БОБОВЫЕ

    Если вы предпчитаете вегетарианскую низкокалорийную пищу богатую пищевым волокном, то для поддержания здоровья глаз вам необходимо включить в свой рацион бобовые. Выбор достаточно велик: фасоль, горох, нут, чечевица.

  • 8

    КУРИНОЕ ЯЙЦО

    Куриное яйцо – настоящее сокровище для ваших глаз. Содержащийся в нем цинк позволит вашему организму усвоить лютеин и зеаксантин, входящие в состав желтка. Желто-оранжевый пигмент этих веществ защитит ваши глаза от воздействия вредного излучения.

  • 9

    ТЫКВЕННЫЕ

    Человеческий организм неспособен сам вырабатывать лютеин и зеаксантин. Но эти полезные вещества в большом количестве содержатся в овощах семейства тыквенных. Кроме того, тыквенные богаты содержанием витаминов А и С, цинка и жирных кислот омега-3.

  • 10

    БРОККОЛИ И БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА

    В этих овощах содержится ценная комбинация питательных веществ: витамин А (в виде лютеина, зеаксантина и бета-каротина), витамин С и витамин Е. Все они являются антиоксидантами, защищающими клетки вашего глаза, и особенно сетчатку, от вредного воздействия свободных радикалов.

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Питание, Глаза, Зрение, Польза, Злрровье.
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