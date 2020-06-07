ТОП 5 продуктов для роста волос

1 Яйца Яйца возглавляют список полезных продуктов, поскольку содержат много белка, биотина, цинка и селена. Волосяные фолликулы в основном состоят из аминокислот, и известно, что недостаток белка в рационе вызывает выпадение.

2 Ягоды Содержат витамин С и антиоксиданты, помогающие защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами, связанные со старением. Организм использует витамин С для выработки коллагена, необходимого для предотвращения ломкости.

3 Жирная рыба Лосось, сельдь и скумбрия способствуют росту волос благодаря высокой концентрации жирных кислот омега-3. Исследование, включающее 120 женщин, которые принимали добавки с рыбьим жиром и антиоксидантами, показало, что их волосы были более плотными и меньше выпадали.

4 Авокадо Авокадо содержит полезные жиры и большое количество витамина Е, который является антиоксидантом. Многочисленные исследования подтвердили, что прием добавок с витамином Е способствует росту волос.