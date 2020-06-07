Сколько кофеина содержится в чае?

Новости шоу бизнеса:В настоящее время известно более 500 веществ, которые содержатся в чае.

В чае содержится большое количество витаминов, полезных веществ, эфирных масел, а также кофеин. Последний ингредиент чаще всего становится темой для многих споров. Много ли его в чае и как он влияет на организм?

Известно, что кофеин - растительный алкалоид, который активизирует работу нервной системы, повышая умственную и физическую работоспособность. Но его минус в том, что он вызывает привыкание и в большом количестве способен навредить здоровью человека.

Эксперт говорят, что в чашке черного чая содержится 70 мг кофеина, а в зеленом - 80 мг. Но эффект после употребления чай и кофе разный. В первом случае, человек сразу же чувствует бодрость и прилив сил, но спустя несколько часов работоспособность падает и эффект проходит. А после чашки чая все наоборот, заряд энергии чувствуется позже, но ясность ума сохраняется до конца дня.

На самом деле, кофеин по-разному влияет на организм: в малых дозах он тонизирует и дарит прилив сил, а в больших - нарушает работу печени, сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Медики говорят, что здоровому человека в умеренном количестве кофеин даже полезен, но людям с определенными заболеваниями стоит воздержатся от употребления напитков с этим веществом.

В сутки разрешается употреблять 1000 мг кофеина, а разовая доза должна составлять не более 200 мг. Но многое зависит от сорта напитка, процесса заваривания и даже от размера чашки.