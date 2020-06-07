Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
Джошуа получил травму и выбыл на месяц
Джошуа получил травму и выбыл на месяц
Певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником (Фото)
Певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником (Фото)

Сколько кофеина содержится в чае?

Сколько кофеина содержится в чае?
15:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В настоящее время известно более 500 веществ, которые содержатся в чае.

В чае содержится большое количество витаминов, полезных веществ, эфирных масел, а также кофеин. Последний ингредиент чаще всего становится темой для многих споров. Много ли его в чае и как он влияет на организм?

Известно, что кофеин - растительный алкалоид, который активизирует работу нервной системы, повышая умственную и физическую работоспособность. Но его минус в том, что он вызывает привыкание и в большом количестве способен навредить здоровью человека.

Эксперт говорят, что в чашке черного чая содержится 70 мг кофеина, а в зеленом - 80 мг. Но эффект после употребления чай и кофе разный. В первом случае, человек сразу же чувствует бодрость и прилив сил, но спустя несколько часов работоспособность падает и эффект проходит. А после чашки чая все наоборот, заряд энергии чувствуется позже, но ясность ума сохраняется до конца дня.

Как снизить холестерин и кровяное давление?

На самом деле, кофеин по-разному влияет на организм: в малых дозах он тонизирует и дарит прилив сил, а в больших - нарушает работу печени, сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Медики говорят, что здоровому человека в умеренном количестве кофеин даже полезен, но людям с определенными заболеваниями стоит воздержатся от употребления напитков с этим веществом.

В сутки разрешается употреблять 1000 мг кофеина, а разовая доза должна составлять не более 200 мг. Но многое зависит от сорта напитка, процесса заваривания и даже от размера чашки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кофеин, Здоровье, Кофе, Чай, Советы медиков, Кофеин в чае, Польза или вред кофеина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
03 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
04 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
05 Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине началось метеорологическое лето
В Украине началось метеорологическое лето
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь