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Антиоксидантное и противовоспалительное действие: почему стоит есть вишню

Антиоксидантное и противовоспалительное действие: почему стоит есть вишню
14:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Употребление ягоды ассоциируется с защитой от раковых заболеваний кишечника, молочной железы, органов пищеварения.

Исследования показывают, что антиоксидантные соединения вишни эффективно подавляют окисление клеток организма, снижают риск воспаления, рака. 

Как сообщает MedikForum.ru, вишня богата соединениями флавоноидами, придающими ей насыщенный красный цвет. Эти вещества действуют как антиоксиданты – они противостоят разрушительному для клеток действию свободных радикалов, провоцирующему воспаление. Одним из видов флавоноидов вишни являются антоцианы, которые могут ощутимо снизить риск заболевания раком кишечника.

"Хотите избежать проблем с кишечником, ешьте вишню. Тип антоцианов, предотвращающих развитие колоректального рака, встречается из всех красных плодов только в ней", — пишет журнал Cancer Letters.

Издание опубликовало данные, полученные исследователями из Университета штата Мичиган (США), проверявшими способность антоцианов ингибировать рост клеток кишечных опухолей в экспериментах с мышами. Ученые обнаружили, что эти соединения вишни, поддерживаемые другим ее ингредиентом, цианидином, могут снизить риск заболевания рака толстой кишки.

Другое исследование, проведенное учеными Турецкой военно-медицинской Академии Гюльхане, показало: экстракт вишни оказывает ингибирующее действие на клетки рака молочной железы, способен остановить их распространение.

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"Оба этих исследования подтверждают мощь антиоксидантного, противовоспалительного действия вишни. Американский институт исследований рака (AICR) констатирует, что вероятность возникновения колоректального рака снижают также пищевые волокна ягоды. Помимо того, есть свидетельства того, что потребление вишня в сочетании с брокколи, бобами, шпинатом уменьшает риск развития злокачественных опухолей рта, пищевода, легких, желудка" — прокомментировали эксперты портала Food News.

По их словам, антиоксидантные и противовоспалительные вещества вишни не ограничиваются противораковым потенциалом, они также могут снизить риск различных хронических состояний – болезней сердца, диабета, нейродегенеративных нарушений.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вишня.
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