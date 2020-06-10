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Признаки анемии, которые нельзя игнорировать

Признаки анемии, которые нельзя игнорировать
15:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Какие сигналы могут указывать на наличие заболевания?

Заболевание, при котором уровень гемоглобина или эритроцитов в крови падает ниже нормы называется анемия. Чаще всего оно вызвано дефицитом железа в организме и беспокоит женщин в возрасте от 20 до 50 лет. 

Усталость

Перманентная усталость и отсутствие сил - первые симптомы того, что с вашим организмом происходит что-то не то. Зачастую это связано с тем, что в наши ткани не попадает необходимое количество кислорода. Организму не хватает энергии на обыденные вещи, поэтому иногда принести продукты из магазина или подняться по лестнице становится тяжело.

Одышка и учащенное сердцебиение

Из-за дефицита кислорода в крови может учащаться пульс или появляться одышка. Это происходит, потому что организм пытается восполнить нехватку воздуха, перекачивая больше крови по сосудам, либо пытаясь получить больше воздуха через легкие.

Бледность

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Ухудшенное кровообращение так же влияет и на цвет кожи. Она становится тусклой и значительно теряет былой здоровый вид.

Головная боль

Тут уже проблема в недостатке кислорода. Иногда может быть головная боль, так как меняется тонус сосудов в мозге.

На наличие заболевания может также указывать выпадение волос, проблемы с нервной системой (повышенная раздражительность, нарушение концентрации внимания), нарушение менструального цикла.

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Заболевания, Анемия, Советы медиков, Признаки анемии.
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