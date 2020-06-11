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Чем полезна кружка шоколада в день

Чем полезна кружка шоколада в день
09:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Употребление горячего шоколада оказалось очень полезным для людей старше 60.

Главный страх людей старшего возраста — потеря независимости. А когда у человека возникают проблемы с ногами, нарушается возможность нормальных передвижений.

Новое исследование показало, что употребление горячего шоколада может помочь людям старше 60 оставаться на своих двоих. Это достигается за счет улучшения кровообращения в ногах. Употреблявших по три кружки какао в день в течение полугода впоследствии преодолевали более продолжительные дистанции пешком.

В какао высокая концентрация компонента под названием эпикатехин, которого также много в темном шоколаде. Исследователи считают, что эпикатехин способен улучшить кровоснабжение от стоп к икрам, и это позволяет дольше ходить пешком.

Само исследование проводилось на людях, имеющих болезни периферических артерий, из-за которых артерии сужаются. 

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"Для улучшения пешей ходьбы у жертв болезней периферических артерий имеется немного доступных средств, — говорит автор исследования профессор Northwestern University в Чикаго Мэри Макдермотт (Mary McDermott). — Нам известно, что физиотерапия может быть эффективна, и вот теперь получены пока предварительные подтверждения того, что какао тоже может помочь.

Если они будут доказаны в ходе более крупных исследований, то врачи смогут выписывать таким больным горячий шоколад, но пока торопиться с этим не следует".

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Шоколад, Горячий шоколад, Советы медиков.
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