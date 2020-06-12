Не выспались? Продукты, которые помогут в борьбе с недосыпом

1 Лимон Можно есть лимон прямо дольками, если позволяют вкусовые рецепторы, или же делать лимонную воду и пить ее в минуты сонливости и упадка сил. Чай с лимоном отлично поможет взбодриться после пробуждения, даже если из-за джетлага вы проворочались всю ночь. Лимон обладает отличными гидратирующими свойствами, которые способствуют сохранению в организме жидкости и препятствует обезвоживанию – одной из причин недомогания от недосыпа.

2 Бананы Контролировать режим сна даже в экстремальных ситуациях помогут бананы. Все дело в том, что в них содержится триптофан, который способствует увеличению серотонина – так называемого гормона счастья. Чем его больше в организме, тем меньшее влияние на вас будут оказывать последствия джетлага. Кроме того, банан довольно питателен и способен оказать благотворное влияние на режим питания, помогая дожить до приема пищи и не испытывать сильного голода.

3 Ягоды годжи Ягоды годжи сами по себе довольно модный продукт, который диетологи советуют направо и налево для исправления различных дисфункций. Однако их польза в предотвращении джетлага экспериментально доказана. Дело в том, что вещества, содержащиеся в этих ягодах, напрямую участвуют в нормализации режима сна. С ними можно заваривать чай или есть в сыром виде. Благодаря обилию полезных веществ они помогут и с недосыпом.

4 Имбирь Длительные перелеты, непривычная еда и большие перерывы между приемами пищи – традиционные спутники далекого отпуска или командировки. Вот почему джетлаг практически всегда сопровождается тошнотой. Именно этот симптом отлично устраняет имбирь, который в любом случае стоит добавить в рацион в виде добавки в напитки или приправы к вторым блюдам.

5 Вишня Вишня – один из очень немногих продуктов, из которых естественным образом можно получить мелатонин, необходимый регуляции суточных ритмов. Именно мелатонин является тем гормоном, который назначают при нарушении сна и дисфункциях биологических часов организма. Он вырабатывается шишковидной железой, и большая удача, что его также можно получить, наслаждаясь пирогом с вишней или вишневым соком.