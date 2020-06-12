Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина полностью получила первый транш МВФ
Украина полностью получила первый транш МВФ
В "Слуге народа" рассказали, сколько получили медики, которые борются с COVID-19
Сколько получили медики, которые борются с COVID-19
Роналдиньо после 100 дней "отсидки" в Парагвае может вернуться на родину
Роналдиньо после 100 дней "отсидки" в Парагвае может вернуться на родину
Рассел Кроу потерял близкого друга: 56-летний актер посвятил этому трогательный рассказ
Рассел Кроу потерял близкого друга

Если нельзя, но очень хочется, то можно: чем полезно мороженое

Если нельзя, но очень хочется, то можно: чем полезно мороженое
19:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Четыре интересных факта в пользу мороженого, о которых мало кто знает.

Вкус мороженого знаком нам с детства. Десерт, которым приятно перекусить в жаркий день, любят дети и их родители. Многие считают, что это лакомство не содержит ничего полезного и может только навредить. Мы собрали несколько фактов, которые доказывают обратное.

Факт 1. Мороженое закаляет

Некоторые медики считают, что мороженое необходимо употреблять в качестве закалки против простудных заболеваний. Считается, что это лакомство делает слизистую горла менее чувствительной к перепадам температур. Так, что ешьте мороженое и не болейте!

Факт 2. Хорошо усваивается

Качественное мороженое имеет высокую пищевую ценность, потому что состоит из натуральных продуктов. Соответственно, оно полезно для пищеварительной системы, потому что хорошо усваивается. В настоящем пломбире есть множество витаминов и полезных веществ, в частности железо, кальций, фосфор и другие.

Евгений Комаровский пояснил, чем так полезно мороженое

Факт 3. Оно диетичнее торта

Если подсчитать калории, то лучше съесть стаканчик мороженого, чем кусок торта. Мороженое хоть и содержит много сахара и жира, но в 100 гр. торта будет около 500 калорий, а в 100 граммах мороженого всего 227 калорий.

Факт 4. Успокаивает нервы

Американские исследователи обнаружили в мороженом особое вещество "л-триптофан". Это аминокислота, стимулирующая выработку серотонина. Такой природный транквилизатор успокоит нервы, поднимет настроение, поможет побороть стресс и вылечит бессонницу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мороженое, Польза, Десерт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
02 "50 оттенков серого" по-польски: фильм "365 дней" завоевал сердца зрителей (Видео)
03 Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
04 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
05 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина разрешила въезд иностранцам
Украина разрешила въезд иностранцам
Президент назначил нового главу Запорожской ОГА
Президент назначил нового главу Запорожской ОГА
Первая леди Украины заразилась COVID-19
Первая леди Украины заразилась COVID-19
Настя Каменских показала, как зажигала в Мексике (Видео)
Настя Каменских показала, как зажигала в Мексике (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь