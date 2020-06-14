Важные правила для качественного и здорового сна

1 Правило №1 - Чистое лицо и ноги Даже если вы несколько часов назад приняли душ, перед сном стоит еще раз умыться и избавиться от следов косметики на лице. Также стоит помыть ноги прохладной водой - это улучшит кровообращение. Если вы страдаете от отечности по утрам - холодная вода станет вашим верным помощником.

2 Правило №2 - Влажный и прохладный воздух Если вы хотите проснуться со светлой головой - хорошо проветрите комнату перед сном. Оптимальная температура воздуха для здорового сна - 17-19º С, влажность - 70%. Если за окном достаточно холодно, лучше укрыться вторым одеялом, но понизить температуру воздуха в комнате. Свежий воздух поможет вашему организму максимально восстановить силы в ночное время.