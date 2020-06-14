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Важные правила для качественного и здорового сна

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Важные правила для качественного и здорового сна
Обновлено 03:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Для того, чтобы днем чувствовать себя бодро и энергично, важно правильно отдыхать ночью. А сделать сон продолжительным и крепким помогут три обычные процедуры.
  • 1

    Правило №1 - Чистое лицо и ноги

    Даже если вы несколько часов назад приняли душ, перед сном стоит еще раз умыться и избавиться от следов косметики на лице. Также стоит помыть ноги прохладной водой - это улучшит кровообращение. Если вы страдаете от отечности по утрам - холодная вода станет вашим верным помощником.

  • 2

    Правило №2 - Влажный и прохладный воздух

    Если вы хотите проснуться со светлой головой - хорошо проветрите комнату перед сном. Оптимальная температура воздуха для здорового сна - 17-19º С, влажность - 70%. Если за окном достаточно холодно, лучше укрыться вторым одеялом, но понизить температуру воздуха в комнате. Свежий воздух поможет вашему организму максимально восстановить силы в ночное время.

  • 3

    Правило №3 - Ароматерапия от бессонницы

    После тяжелого рабочего дня можно расслабиться с помощью ароматерапии. Порой мы не можем уснуть часами, постоянно думая о том, через сколько зазвенит наш будильник. И тогда к нам на помощь приходят эфирные масла. Отличными "снотворными" являются лаванда, мята, розмарин, мелиса и фенхель.

Ну вот поели, теперь можно и поспать: почему после еды тянет ко сну

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Все по теме:

Сон, Бессонница, Здоровый сон.

Автор:

Телеграф
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