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Блюдо, которые не стоит повторно разогревать

Блюдо, которые не стоит повторно разогревать
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ученые выяснили, что среди всех круп вредным после разогревания стает именно рис.

При повторном разогревании многие продукты теряют свои полезные свойства и вкусовые качества. А некоторые из них могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Дело в том, что в этом продукте могут быть споры бактерий Bacillus cereu, которые выживают в процессе приготовления блюда. Эти бактерии способны вызвать пищевые токсикоинфекции у человека.

Эксперты говорят, что рис нужно класть в холодильник не позже, чем через час после его подачи на стол. При комнатной температуры вредные микроорганизмы начинают активно размножаться.

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В целом, готовое блюдо не рекомендуется хранить больше суток.

"Если вы съедите рис с бактериями Bacillus cereus, то можете заболеть, а также получить рвоту или диарею в течение нескольких часов после трапезы", – отметили медики.

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Блюда, Каши, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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