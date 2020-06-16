Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства

1 Тотальная чистота Постоянное желание все убирать и расставлять по местам - это не всегда признак аккуратности и перфекционизма. Если вы и дня не можете провести без того, чтобы что-то не вымыть, выбросить, постирать или переставить - это может говорить о приближающемся обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Если вкратце, то это повторение одних и тех же действий, чтобы избавиться от тревоги и навязчивых мыслей. На начальных стадиях человек, конечно, еще может держать себя в руках. Но затем все выходит из под контроля и больной не в силах остановиться и бесконечно выполняет одни и те же действия по кругу.

2 Ежедневные ритуалы Конечно, здесь речь не идет о нормальных человеческих привычках, как, скажем, чистить зубы по утрам либо делать зарядку. Однако, если вы не можете выйти из дома, чтобы три раза не проверить кран и пять раз дернуть дверную ручку, то стоит задуматься. Если только после совершения этих ритуалов вы успокаиваетесь, возможно, ОКР ближе к вам, чем вы думали.

3 Самопроверка Пожалуй, всем знакомо чувство, когда точно знаешь, что выдернул утюг с розетки, но все равно хочется пойти проверить - так ли это. Если это случается время от времени, то беспокоится не стоит. Это может быть связано, например, с усталостью и снижением уровня концентрации. Но если подобное повторяется изо дня в день - это тревожный симптом. И, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом.

4 Накопительство Не путать с коллекционированием. Речь идет о бессмысленном накоплении вещей, которые вам точно никогда не пригодятся. Если тяжело расстаться, даже, со сломанными и бесполезными мелочами, которые годами пылятся на верхней полке кладовки, то вскоре это может превратиться в настоящую манию. Человек начинает сносить в дом всякую ерунду, в том числе, собирая вещи на свалке.