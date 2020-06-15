Смуглая кожа требует особого ухода

Многим женщинам с белой кожей кажется, что обладательницы смуглой кожи имеют гораздо меньше проблем.

Смуглая кожа – природная данность, которая для многих белокожих является предметом восхищения. Но как и любая кожа, она нуждается в регулярном уходе, который отличается от ухода за кожей другого типа, и связано это не только с особенностями цвета.

Уход за смуглой кожей предполагает внимание к ее внешним и внутренним особенностям, которыми нельзя пренебрегать, экономя средства и силы на поддержание красоты и здоровья.

Потому что на их лице не возникает покраснений, отсутствует неровный цвет или тусклость тона, а прыщи и черные точки не докучают, ведь их попросту не видно или они не так заметны. Но все это правда лишь отчасти, потому что смуглая кожа имеет проблем ничуть не меньше, чем белая, только они несколько иного характера.

Несомненным достоинством смуглой кожи является ее меньшая склонность к образованию ранних морщин, гладкость и наполненность текстуры. Обладательницы такой кожи действительно избавлены от проблем раннего старения с кожей, испещренной морщинами и затронутой дряблостью. Смуглая кожа стареет позже – это неоспоримый факт, поэтому арсенал косметики для ежедневного применения довольно долго может не включать антивозрастные кремы и маски.

Такая кожа от природы часто склонна к жирности и расширенным порам – проблемам, которые влекут за собой прыщи, комедоны, раздражение. Так как смуглая кожа гораздо толще, нежели белая, то мягкий пилинг для избавления от огоровевших частичек и закупоренных пор, можно проводить ежедневно. Он позволяет ей дышать, открывая поры, благодаря чему она обретает здоровое сияние, необходимое для эстетической красоты такого типа кожи.

Мифом является отсутствие надобность пользоваться средствами с солнцезащитными фильтрами. Несмотря на то, что смуглая кожа пигментирована, ей необходима такая же защита от вредоносного влияния от ультрафиолета, как и белой коже. Разумеется, пользуясь кремами с UV-фильтрами, женщина предотвращает не только загар и солнечные ожоги, она проводит профилактику иссушения, преждевременного старения и онкологических заболеваний. Поэтому, если вы являетесь обладательницей смуглой кожи, кремы с SPF должны обязательно быть в вашей косметичке.

Очищение и увлажнение – путь к здоровому сиянию

Одна из проблем смуглой кожи – забивание пор с образованием комедонов и воспаленных прыщиков, которые не обязательно представляют собой гнойнички, но почти всегда они воспалены и образуют неровный рельеф и болезненность. Предотвращать такие неприятности следует тщательным очищением пор с применением гелей, тоников, скрабов.

Увлажнение – необходимый этап ухода за любой кожей, а смуглой оно нужно для сохранения сияния в любое время года. Увлажняющие кремы, маски лосьоны насыщают кожу влагой и выравнивают ее тон, устраняя зоны тусклости и шелушения. Залог красивой и сияющей кожи – регулярное отшелушивание (из-за жирности и крупных пор), которое должно проводиться мягкими средствами без содержания спирта. Увлажнять смуглую кожу следует средствами легкой гелеобразной текстуры. Летом это могут быть гели или крем-гели, зимой можно подбирать текстуры с питательными формулами, но не перенасыщающими кожу маслами.

Все эти моменты необходимы для ухода не только за кожей лица, но и тела. В числе средств для душа обязательно должен быть мягкий отшелушивающий скраб, который можно дополнять использованием хорошей мочалки. После душа на кожу нужно наносить увлажняющее молочко или лосьон.