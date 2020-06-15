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Женский алкоголизм: главные причины

Женский алкоголизм: главные причины
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ученые назвали основные причины женского алкоголизма.

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго пришли к выводу, что высокий уровень женского гормона эстрогена может делать употребление спиртных напитков более приятным. Соответствующая статья ученых была опубликована в журнале Journal of Neuroscience.

Как отмечают авторы исследования, при высоких концентрациях эстрогена мозг более активно вырабатывает в ответ на этанол нейромедиатор дофамин, который связан с чувством удовольствия.

В свою очередь повышение активности дофаминовых нейронов может приводить к более приятным ощущениям от употребления алкоголя, поясняют исследователи.

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Так, в новой работе ученые использовали ткани мозга мертвых самок мышей в разных фазах полового цикла - у части эстроген был повышен, а у части - понижен. Ученые активировали эстрогеновые рецепторы и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.

"Большее удовольствие может привести к злоупотреблению алкоголем, в частности запоям", - предупреждает ведущий автор исследования, биолог и психиатр Эми Ласек.

При другом эксперименте ученых оказалось, что уменьшение количества эстрогеновых рецепторов, таких как альфа-рецепторы, привело к снижению интереса к алкоголю, но только у самок.

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Учет половых различий при борьбе с алкоголизмом, вероятно, позволит найти более эффективные подходы к лечению, считают ученые.

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Женщины, Алкоголизм, Женский алкоголизм.

Автор:

Телеграф
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