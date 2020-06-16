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Лучшие способы сжигания жира

Лучшие способы сжигания жира
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Всем известно, что двигательная активность необходима для человека, и что ведение здорового образа жизни невозможно без тренировок.

Для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и не могут выделить время для физических упражнений, существуют естественные способы сжигания жира.

Добавлять в ежедневный рацион больше белковых продуктов. В обзоре исследований, посвященных изучению влияния диет с высоким содержанием белка на массу тела, потерю жира и сытость, были обнаружены убедительные доказательства того, что белок в рационе помогал в потере веса.

Лучшие источники:

Протеин содержится в разных продуктах:

  • Тофу

  • Нежирное мясо птицы

  • Морепродукты

  • Орехи и семена (грецкие орехи, семена чиа, тыквенные семечки, арахис и т. д.)

  • Бобовые (нут, фасоль, горох и т. д.)

  • Рыба (лосось, треска, тунец и т. д.)

  • Творог и нежирный сыр

Интервальное голодание. Наиболее ценный вклад этого метода в плане сжигания жира заключается в том, как оно помогает человеку справляться с голодом. Нездоровая тяга к вредной калорийной пище у полных людей наблюдается все время, и ей легко поддаться. Установка окна для приема пищи ограничивает потребление, учит человека самоконтролю.

Добавление бытовой активности в день. Это не обязательно означает посещение тренажерного зала или занятия спортом. Повседневные движения – ходьба, подъем по лестнице, не менее эффективны. Важно сознательно сделать шаг, чтобы стать более активным.

Попробуйте сделать следующее:

  • Ходьба в быстром темпе

  • Работа по дому

  • Игра с детьми

  • Подъем по лестницу вместо лифта

  • Парковка дальше от входа

  • Послеобеденные прогулки

  • Садоводство

Высыпайтесь. Недостаток сна приводит к повышенному риску развития многочисленных заболеваний: болезни сердца, диабет 2 типа и ожирение. Когда вы спите недостаточно, организм будет пытаться это компенсировать за счет увеличения чувства голода. Полноценный сон 7-9 часов, поможет лучше сжигать жир.

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Все по теме:

Здоровье, Спорт, Способы сжигания жира.

Автор:

Телеграф
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