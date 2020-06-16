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Признаки нестабильного уровня сахара в крови

Признаки нестабильного уровня сахара в крови
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Изменения аппетита, тяга к определенным продуктам, увеличение жира в области живота – эти и другие признаки указывают на проблему.

Нестабильный уровень сахара в крови отражается на самочувствии и функциях разных органов. 

Как сообщает, нестабильным уровень сахара становится, когда происходят его резкий рост или снижение. Подобные изменения отражают нарушения в производстве инсулина и реакциях на него клеток организма – подобные процессы часто ассоциируются с развитием диабета 2 типа.

Необычный голод. Если, несмотря на достаточное количество пищи, употребляемой за день, человек все равно чувствует себя голодным, постоянно ищет, чем перекусить, – это может говорить о колебаниях сахара от высоких концентраций к очень низким. Такие «качели» могут быть обусловлены качеством еды: избытком простых углеводов, недостатком клетчатки. Для диабета они также типичны.

Отложения в области живота. Излишек жировой массы на животе нередко сигналит об инсулинорезистентности, означающей снижение чувствительности клеток к гормону инсулину, который нормализует концентрацию глюкозы в крови. Поскольку организм перестает реагировать на него адекватно, образуются излишки сахара, отправляющиеся в жировые запасы.

Тяга к сладкому. Постоянное желание есть сладости нельзя считать нормальным явлением. Данный признак – вероятный сигнал резких падений уровня сахара в крови, свойственных диабету 2 типа.

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Эпизоды сильной усталости. Это тоже один из признаков низкого уровня сахара в крови, обусловленного избыточной выработкой инсулина, к которой приводит инсулинорезистентность.

Расстройства сна. Заболевание диабетом 2 типа значительно повышает риск возникновения ночного апноэ, синдрома беспокойных ног, других нарушений, негативно влияющих на качество сна.

Угнетенное психоэмоциональное состояние. Колебания уровня сахара в крови отражаются на настроении. Его снижение часто вызывает повышенную раздражительность, усиливает тревожность, депрессивные состояния.

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Диабет, Сахар в крови, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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